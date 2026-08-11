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Crnogorski premijer Milojko Spajić dao je sebi za pravo da opet napada Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića. Spajić očigledno ponovo zaboravlja da su ga upravo srpski glasovi doveli na vlast, a isto tako mu nekako izmakne iz sećanja da odgovori na ucene iz Hrvatske - ali je zato vođenje antisrpske politike veoma često na dnevnom redu.

- Crna Gora ne želi sukob sa Srbijom. Želimo dobrosusedske odnose, ali i jasnu evropsku politiku koju, očigledno, gospodin Vučić ne želi da razume. A nije baš primereno da sa njegove pozicije preuzima ulogu PR-a Rusije i drugima drži lekcije o principijelnosti. Zato jedno jednostavno pitanje za predsjednika Vučića: kako to da je Srbija, prema dostupnim podacima, jedan od značajnijih izvora oružja i municije za Ukrajinu, dok Moskvi šalje jednu, a Evropi drugu poruku? Mi u Crnoj Gori nemamo problem sa jasnim stavom. Imamo ga samo sa dvostrukim standardima - napisao je Spajić, između ostalog, na mreži X.

Treba li ga podsetiti da je Vlada Crne Gore, na čijem je on čelu, u Kninu, na proslavi 31. godišnjice zločinačkog poduhvata "Oluja", imala svog predstavnika. U gradu u kojem je do "Oluje" živelo blizu 10.000 Srba (od ukupno oko 12.000 stanovnika) crnogorski diplomatski predstavnik - otpravnik poslova iz Zagreba - slavio je Dan pobede, dan kad je Hrvatska vojska ušla u Knin. Istovremeno, u Mrkonjić Grad, gde su Srbija i Republika Srpska zajedno obeležile Dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe u Oluji, Crna Gora nije poslala svog izaslanika!

Foto: screenshot RTRS, AP Ebrahim Noroozi

Takođe, Spajić se nijednom nije oglasio povodom poruka koje su slali politički predstavnici Hrvatske, predsednik Zoran Milanović kao ni premijer Andrej Plenković a koje se tiču broda Jadran, ploče u Morinju, pitanja Prevlake, bazena u Kotoru, kao ni drugih političkih zahteva kojim Hrvatska uslovljava Crnu Goru zarad ulaska u Evropsku Uniju.

Sa druge strane, ovo nije prvi put da drži pridike zvaničnom Beogradu bez suštinskog razloga, a gde izbegava da komentariše ili revidira niz skandaloznih odluka koje je Crna Gora donela protiv države Srbije, pogotovo eventualno povlačenje priznanja tzv. države Kosovo čime je Crna Gora 2008. godine priznala 14% teritorije Srbije.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da Podgorica želi da prevaspita Srbe, odnosno da da želi što gore odnose sa Srbijom.