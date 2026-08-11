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Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije Petar Petković zatražio je hitnu međunarodnu reakciju i istragu povodom današnjeg, kako je istakao, brutalnog napada i prebijanja tzv. kosovske policije Nenada Raškovića iz sela Dren u Zubinom Potoku.

"Ovo su slike Kurtijeve ‘demokratije’ i odnosa prema Srbima - modrice, podlivi i zversko zlostavljanje i prebijanje Nenada Raškovića iz sela Dren u Zubinom Potoku od strane tzv. kosovske policije. Zahtevam hitnu međunarodnu reakciju i istragu povodom brutalnog napada na Nenada i kažnjavanje svih odgovornih“, naveo je Petković na društvenoj mreži "X".

Kako je dodao, nedeljama, mesecima i godinama, Beograd upozorava kompletnu međunarodnu zajednicu na iživljavanje Kurtijevog režima nad Srbima, koje je do ovoga dovelo.