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- Dve porodice, a zajedno dvadesetoro dece, poručio je predsednik uz emotikon srca!

- Nema lepše slike Srbije od kuće pune dečjeg smeha. Neka se deca rađaju, neka nas bude više i neka Srbija raste sa svakim novim životom. Živa i zdrava bila sva naša deca!, dodao je predsednik koji je juče, tokom obilaska jugozapada Srbije, razgovarao sa dvojicom domaćina koji zajedno imaju dvadesetoro dece.

U jednoj porodici ih je 13, a u drugoj sedam.

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Foto: TikTok Printscreen

- Alal vera, i neka vam je Bog na pomoći, kazao im je Vučić oduševljen tako mnogobrojnim domaćinstvima na šta mu je jedan od očeva rekao: Ukupno imamo 20, nas dvojica!

Divan susret ovekovečen je snimkom i fotografijama,

 Kurir.rs

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