Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i juče je bio među narodom obilazeći jugozapad Srbije. Razgovarao je s ljudima, slušao šta ih muči i šta im treba, ali jedno ga je posebno oduševilo.
Politika
"ALAL VERA! NEMA LEPŠE SLIKE SRBIJE OD KUĆE PUNE DEČJEG SMEHA" Vučić oduševljen, puno mu srce, a palo i slikanje! U dve kuće, dvadesetoro dece! (VIDEO)
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- Dve porodice, a zajedno dvadesetoro dece, poručio je predsednik uz emotikon srca!
- Nema lepše slike Srbije od kuće pune dečjeg smeha. Neka se deca rađaju, neka nas bude više i neka Srbija raste sa svakim novim životom. Živa i zdrava bila sva naša deca!, dodao je predsednik koji je juče, tokom obilaska jugozapada Srbije, razgovarao sa dvojicom domaćina koji zajedno imaju dvadesetoro dece.
U jednoj porodici ih je 13, a u drugoj sedam.
Foto: TikTok Printscreen
- Alal vera, i neka vam je Bog na pomoći, kazao im je Vučić oduševljen tako mnogobrojnim domaćinstvima na šta mu je jedan od očeva rekao: Ukupno imamo 20, nas dvojica!
Divan susret ovekovečen je snimkom i fotografijama,
Kurir.rs
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