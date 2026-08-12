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Sa dubokom zabrinutošću primili smo k znanju izuzetno ozbiljne navode o zlostavljanju od strane Kosovske policije i, u skladu sa našim mandatom, pažljivo ćemo pratiti slučaj sa nadležnim organima, naveli su iz Euleksa u pisanom odgovoru za Kosovo onlajn povodom slučaja Nenada Raškovića, koji je rekao da su ga trojica pripadnika Kosovske policije juče izvukla iz njegove porodične kuće, nakon čega su ga vezali za drvo i brutalno pretukli.

U odgovoru Euleksa dalje se ističe da je zabrana bilo kakvog oblika zlostavljanja apsolutna i primenjuje se u svim okolnostima.

„Svaki navod o zlostavljanju mora biti brzo, nezavisno i efikasno istražen od strane nadležnih organa, a oni koji budu proglašeni odgovornim za takva postupanja moraju biti pozvani na odgovornost“, poručili su iz ove Misije.

1/9 Vidi galeriju Nenad Rašković koga je prebila tzv. kosovska policija Foto: Srpska lista

Povodom zahteva Srpske liste koja je pozvala predstavnike međunarodne zajednice, Kfora i Euleksa da hitno ispitaju sve navode o ovom događaju i preduzmu mere iz svoje nadležnosti kako bi se utvrdile sve činjenice i obezbedila zaštita prava i bezbednosti građana, iz Euleksa su odgovorili:

„Takođe bismo želeli da podsetimo da sprovođenje krivičnih istraga nije deo mandata Euleksa“.

Nenad Rašković je juče za Kosovo onlajn izjavio da su ga trojica pripadnika Kosovske policije izvukla iz njegove porodične kuće nakon čega su ga vezali za drvo i tukli ga tražeći da im da pušku koju, kako je rekao, nema.

„Došli su trojica njih u moju kuću u Dren i kad su došli bacili su me na krevet i tukli. Tražili su pušku, ja pušku nemam. Posle toga su rekli da će doći opet, da donesem pušku“, ispričao je Rašković.

Tada su mu, kako je dodao, stavili lisice, odveli ga u šumu i vezali ga za bukvu.

„I tukli su me crevom i stavili mi krpu na usta“, dodao je.