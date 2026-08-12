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Dok srpski narod na Kosovu i Metohiji preživljava nezapamćeni teror, iz blokaderskih redova stižu poruke koje besramno vređaju sve žrtve Kurtijevog režima. Jedan od glavnih ideologa blokaderskog pokreta i direktor Centra za praktičnu politiku, Dragan Popović, otvoreno je napao politiku državnog vrha koja u fokus stavlja običnog čoveka i njegove svakodnevne probleme, a posebno borbu za opstanak našeg naroda na Kosmetu.

Gostujući na jednoj blokaderskoj televiziji, Popović je bez ikakve zadrške i stida poručio da su Kosovo i nacionalni interesi nebitne stvari koje ne bi trebalo nikoga da zanimaju.

- Mora se sa ljudima što više razgovarati o onome što njih stvarno interesuje, a ne o tim slavskim temama tipa Kosova i izmišljenih nacionalnih interesa - rekao je blokader Dragan Popović.

Dok je za Popovića i njegove istomišljenike borba za južnu srpsku pokrajinu tek bezazlena "slavska tema" o kojoj se raspreda uz pečenje i piće, na samo 300 kilometara od Beograda odvija se prava borba. Samo u poslednjih nekoliko dana na Kosmetu je zabeležena serija stravičnih događaja koji direktno ugrožavaju goli opstanak Srba.

KFOR prepušta most i Dečane Kurtiijevoj policiji

Bezbednosna situacija na terenu nastavlja da eskalira nakon što je KFOR zvanično potvrdio da započinje postepeno smanjivanje svog prisustva na glavnom mostu na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, kao i integraciju tzv. kosovske policije u bezbednosni sistem oko manastira Visoki Dečani.



Italijanski vojnici čuvaju Visoke Dečane Foto: Armend NIMANI / AFP / Profimedia

Povodom opasne najave o smanjenju prisustva na mostu na Ibru i integraciji tzv. kosovske policije oko manastira Visoki Dečani, u sedištu KFOR-a u kampu "Filmski grad" održan je hitan sastanak.

Komandant KFOR-a, general-major Ozkan Ulutaš, sastao se sa predsednikom Srpske liste Zlatanom Elekom i njegovim saradnicima, gde je tvrdio da je proces takozvane "optimizacije" pokrenut zbog navodno poboljšane bezbednosne situacije. Iako je Ulutaš uveravao da KFOR ostaje prvi odgovorni činilac za bezbednost Visokih Dečana i da proces prenošenja nadležnosti "može biti obrnjen" ako dođe do pogoršanja, predstavnici Srba su jasno predočili svu opasnost i rizik prepuštanja srpskih svetinja i severa Kosmeta Kurtiijevoj policiji.

Most na ibru Foto: Kosovo onlajn

Da je situacija krajnje alarmantna potvrdio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da je načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović razgovarao sa komandantom KFOR-a, ocenivši da je to bio "najlošiji razgovor koji je Mojsilović do sada imao sa njim". Vučić je istakao da je reakcija komandanta Ulutaša razotkrila prave namere i licemerje međunarodne zajednice.

Foto: Nemanja Nikolić

- Razgovarao je Mojsilović sa ljudima iz KFOR-a, sa komandantom, Ulutašem, Turčinom koji je rekao 'nema problema, kosovska policija će zajedno sa nama...'. Stvarno, nema problema? Dobro, sada vidimo zašto ste radili sve što ste radili 1999. godine, razumemo sve, i nema velike filozofije, sve je u redu. Iz tog ugla, bar znamo sa kim imamo posla. Samo nemoj više da se folirate da ste tu negde za nekakav dijalog i za bilo šta, jer za dijalog niste - poručio je predsednik Vučić, naglasivši da se sve radi sa ciljem da se Srbija protera sa Kosova i Metohije.

Skrnavljenje svetinja i zastave OVK u Lipljanu

Da se ne radi ni o kakvim "slavskim temama" već o otvorenom zastrašivanju, svedoči i jeziv incident iz Lipljana, gde su dvojica Albanaca na ogradu crkvene porte hrama iz XIV veka postavila zastave OVK i Albanije.

Foto: Kosovo onlajn

Eparhija raško-prizrenska najoštrije je osudila ovaj čin, naglašavajući da su obeležja OVK u iskustvu srpskog naroda neraskidivo povezana sa ubistvima, otmicama i spaljivanjem 150 srpskih crkava. Eparhija je podsetila da u Lipljanu danas živi svega nekoliko stotina Srba od nekadašnjih više hiljada, te da je ovo direktna poruka preostalom narodu da nigde nije bezbedan.

Jezivo mučenje u Drenu: Vezali ga za drvo i tukli crevom

Najpotresniji dokaz terora dogodio se u selu Dren u opštini Zubin Potok. Prema svedočenju meštana i saopštenju Srpske liste, pripadnici tzv. kosovske policije upali su u porodični dom Nenada Raškovića, poštenog čoveka bez mrlje u karijeri.

Nakon pretresa, policajci su ga odveli u obližnju šumu, vezali za drvo i zverski tukli crevom za vodu, polomivši mu rebra i zahtevajući da prizna ratne zločine koje nije počinio. Nesrećni čovek je ostavljen vezan u šumi, a tek uz pomoć prijatelja prevezen je u KBC Kosovska Mitrovica.

1/9 Vidi galeriju Nenad Rašković koga je prebila tzv. kosovska policija Foto: Srpska lista

Dok srpske svetinje skrnave zastavama OVK, a srpske domaćine vezuju za drveće i brutalno prebijaju u šumama, za ideologe blokadera poput Dragana Popovića sve su to samo "mišljenja", "izmišljeni interesi" i "slavske teme".

Ova izjava razotkrila je potpunu odsečenost blokadera od realnosti i naroda, pokazujući da ih za patnju Srba na Kosmetu apsolutno nije briga.