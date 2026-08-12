- Ovo je delo ruku krvnika! Najoštrije osuđujem zversko prebijanje i zlostavljanje Nenada Raškovića iz sela Dren u Zubinom Potoku od strane takozvane kosovske policije. Neprestano pozivamo da se stane na put nasilju i mržnji koju Kurtijev režim, njegove batinaške poluge i mediji sprovode nad našim narodom, i da predstavnici međunarodne zajednice više ne okreću glavu ili prećutno to podržavaju - napisao je Vučević.