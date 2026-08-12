"ALJBIN ZLO KURTI! OVO JE DELO RUKU KRVNIKA!" Vučević reagovao na zversko prebijanje Nenada Raškovića kod Zubinog Potoka: Očekujem hitnu reakciju na ova zlodela
Lider Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se nakon maltretiranja i prebijanja Nenada Raškovića i njegove porodice kod Zubinog Potoka, od strane tzv. kosovske policije.
- Ovo je delo ruku krvnika! Najoštrije osuđujem zversko prebijanje i zlostavljanje Nenada Raškovića iz sela Dren u Zubinom Potoku od strane takozvane kosovske policije. Neprestano pozivamo da se stane na put nasilju i mržnji koju Kurtijev režim, njegove batinaške poluge i mediji sprovode nad našim narodom, i da predstavnici međunarodne zajednice više ne okreću glavu ili prećutno to podržavaju - napisao je Vučević.
- Naš narod trpi jeziv teror na Kosovu i Metohiji. Očekujem hitnu reakciju na ova zlodela - dodao je lider naprednjaka.