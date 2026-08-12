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Lider Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se nakon maltretiranja i prebijanja Nenada Raškovića i njegove porodice kod Zubinog Potoka, od strane tzv. kosovske policije.

- Ovo je delo ruku krvnika! Najoštrije osuđujem zversko prebijanje i zlostavljanje Nenada Raškovića iz sela Dren u Zubinom Potoku od strane takozvane kosovske policije. Neprestano pozivamo da se stane na put nasilju i mržnji koju Kurtijev režim, njegove batinaške poluge i mediji sprovode nad našim narodom, i da predstavnici međunarodne zajednice više ne okreću glavu ili prećutno to podržavaju - napisao je Vučević.

- Naš narod trpi jeziv teror na Kosovu i Metohiji. Očekujem hitnu reakciju na ova zlodela - dodao je lider naprednjaka.

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