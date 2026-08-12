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Lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević brutalno je odgovorio premijeru Crne Gore Milojku Spajiću, koji je ponovo sebi dao za pravo da bez ikakvog povoda napada Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića.

Knežević je do koske ogolio Spajićevo licemerje i podsetio ga gde bi bio da mu nije bilo upravo srpskih glasova i podrške predsednika Srbije:

- Neka si mu reka', imaš i kome. Da ti nije bilo njega, sad bi po Sutomoru radio natalne karte i gleda u šolju ženama da im daš savjet što da piju za PMS. Ovako si sad premijer, imaš državu iza sebe, dva majbaha, tri mašana i avion za prskanje komaraca. Samo sad pametno, nemoj da te ponese pa da nešto rečeš Kurtiju i Plenkoviću. A njemu reči vazda, samo drugi put neka ti napišu, ne može tvoja mudra glava sve da zapamti, velika je gužva tu, a semafori odavno ne rade. Neka si mu reka! - poručio je Knežević.

Ova brutalna poruka usledila je nakon što je Spajić na društvenoj mreži X izneo niz skandaloznih optužbi na račun zvaničnog Beograda, glumeći evropskog pravednika i optužujući predsednika Vučića da "preuzima ulogu PR-a Rusije" i drži lekcije o principijelnosti.

Podsetimo, Milojko Spajić po ko zna koji put svesno zaboravlja da je na vlast došao upravo zahvaljujući srpskim glasovima u Crnoj Gori. Dok redovno drži pridike Beogradu i vodi otvorenu antisrpsku politiku, Spajić manji od makovog zrna ćuti na sve ucene i poniženja koja stižu iz Hrvatske. Njegova Vlada poslala je predstavnika u Knin da slavi zločinačku akciju "Oluja", dok je komemoraciju stradalim srpskim žrtvama u Mrkonjić Gradu potpuno ignorisala. Takođe, crnogorski premijer se nijednom nije usudio da odgovori Zagrebu na ucene oko broda "Jadran", spomen-ploče u Morinju, Prevlake ili bazena u Kotoru, kao što mu ne pada na pamet da preispita sramno priznanje lažne države Kosovo.