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Tokom gostovanja dotakla se i blokadera, a na pitanje o najavljenom blokaderskom skupu u Valjevu 14. avgusta, Ana Brnabić kaže:

- Ja želim da kažem da ja pozdravljam taj skup. Meni je taj skup blokaderski potpuno primeren. To je skup koji nas podseća na godinu dana od najmonstruoznije laži koju su oni i njihovi mediji, odnosno mediji koji ih podržavaju, plasirali.

- To je laž da je u Valjevu od posledica povreda policijske brutalnosti preminuo dečak od 16 godina. Dakle, sve da je bio i čovek od 56, svejedno, laž je. Ali ovo je još monstruoznije. Samo, to su takve laži. Dakle, da nisu pravili taj skup, možda bi neko od nas zaboravio na tu laž, no tu laž ne smemo da zaboravimo. Laž gde vi govorite, i to na mejnstrim medijima, da je neko preminuo, i ta laž u stvari služi da vi pozivate na građanske sukobe, direktno pozivate na građanski rat.

- Ta laž ne sme da se zaboravi. To je prva, najveća, najmonstruoznija laž koju smo mi imali prilike da vidimo i da čujemo tokom vremena, otkad je krenuo blokaderski teror.

- Nakon toga ide laž o zvučnom topu. Dakle, hvala im što su nas podsetili. Ja ću taj dan svakako pričati, i podsećaćemo na to kako je to izgledalo kada lažete da je neko ubio 16-godišnjeg mladića koji nikada nije ni postojao.

1/8 Vidi galeriju Ana Brnabić na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija

- Dobro je što prave skup, podsetili su nas na to, ali nažalost, taj skup takođe podseća i na to da je jedan policajac sebi oduzeo život zato što je otac troje dece bio lažno optužen da je bio u Valjevu i da je tukao ljude tamo. Samo, niko tamo ne priča o svim onim huliganima, blokaderskim, koji su napadali policiju, tukli policiju, pokušavali da ih zapale molotovljevim koktelima, koji su zapalili zgradu opštine, zapalili zgradu suda, i valjda u svemu tome policija nije trebalo da reaguje. Dakle, imamo jedan zaista izgubljen život mladog policajca, od nekih 30-ak godina, oca troje dece, kao posledica njihove medijske hajke i hajke na društvenim mrežama, koji je sebi oduzeo život.

- Dakle, jednu žrtvu zaista imamo, samo što je to žrtva blokadera i blokaderskih medija. A onda imamo i jednu najveću laž, a to je da je policija toliko prebila mladića da je on izgubio život, koja je takođe plasirana preko blokaderskih medija, i te dve stvari nikada ne treba da zaboravimo.

04:40 Ana Brnabić žestoko o Briselu i domaćoj opoziciji: "To više nije licemerje!" Izvor: Kurir televizija

- Za mene će taj skup njihov biti, u stvari, podsetnik na te dve stvari: jedan zaista izgubljen život i laž koja je služila za izazivanje građanskih sukoba. Teško da će građani tada imati prilike da čuju nešto više o planu, programu, ili možda listi, ili onoga što je ostalo od liste, budući da je došlo do vetiranja 99%. Čuli su oni o planu programa Demokratske stranke, Zeleno-levog fronta, na kraju krajeva, čuli su o planu ali se ograđuju i oni jedni od drugih, tu su i pretnje, napadi na porodice, to da vi Srbiju više ne delite samo na naciste i blokadere, nego je delite i po porodicama. Znate, mi smo prvi put čuli da vi imate naprednjačke porodice, da vi imate naprednjačke brakove...

O predizbornoj kampanji blokadera: Jedino je jasno da su svi oni zajedno protiv Vučića

Na pitanje o predizbornoj kampanji blokadera, Brnabićeva kaže:

- Da vam kažem, jedino je jasno da su svi oni zajedno protiv Aleksandra Vučića, njima je to dovoljno. To je njihov najmanji zajednički imenitelj, tako da ćemo videti kako će narod odlučiti. Da li za Aleksandra Vučića, koji je apsolutno personifikacija jedne drugačije jake, pobedničke Srbije, samouverene Srbije, svakako 100% suverene i nezavisne Srbije, ili su za sve ove ostale blokadere koji bi se međusobno pobili. Možete da zamislite, kada bi oni pobedili, na šta bi to ličilo, i kako bi izgledala ta Srbija, i kako bi izgledala ta vlada. Ti ljudi ne mogu da se dogovore oko najosnovnijih stvari, a ne da se dogovore kako će izgledati vlada.

- Oni bi se međusobno pobili, verovatno prvi dan. Ali nema veze, uništili bi Srbiju. To, bez ikakve sumnje. Uništili bi Srbiju, uništili bi institucije, krenuli bi valjda da nas jašu, što kaže ova njihova Jasmina Paunović, "svako svog subašu". To vam je vladavina prava, valjda, pa da identifikuju naprednjačke porodice. Tako da, to vam je politika. Dakle, svi oni protiv Aleksandra Vučića.

- Ja verujem u naš narod, i ja verujem da će naš narod podržati Aleksandra Vučića i njegovu politiku, politiku mira i stabilnosti, pobedničku politiku. Na kraju krajeva, videćemo. Ono što je zanimljivo je takođe da oni, pored toga što se nisu odazvali ponovo na razgovor sa predsednikom naše zemlje, predsednikom svih nas, oni još uvek nisu rekli da li će priznati rezultate izbora.

- Što je takođe ponovo poziv na nestabilnost i građanske sukobe. Tako da, svaki put dođemo na kraju do toga da je njihova politika "vlast nama" ili propast Srbije, zaključila je Brnabić.