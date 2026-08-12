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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas s ambasadorom NR Kine Lijem Mingom.

1/7 Vidi galeriju Vučić sa ambasadorom Kine Li Mingom Foto: Ilija Ilić

- Srdačan i prijateljski razgovor sa ambasadorom Lijem o novim inicijativama i projektima koji će dodatno povezati naše zemlje. Iskoristio sam priliku da još jednom izrazim veliku zahvalnost kineskim kompanijama i vrednim radnicima koji daju ogroman doprinos u pripremama za predstojeću izložbu EXPO 2027.

- Ambasadora Minga sam upoznao i sa najnovijim zabrinjavajućim događajima na Kosovu i Metohiji i još jednom zahvalio Kini na čvrstom i principijelnom stavu u pogledu očuvanja teritorijalnog integriteta Srbije.

- Zamolio sam ambasadora Minga da prenese najsrdačnije pozdrave predsedniku Si Đinpingu i ponovio da posebnu snagu našim odnosima daje njegov lični angažman na izgradnji čeličnog prijateljstva i bliskosti naših zemalja i naroda, poručio je predsednik Vučić posle sastanka s ambasadorom Narodne Republike Kine Lijem Mingom.

Sastanak je počeo u 11 časova u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu.