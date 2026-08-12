''Javno pitam ko to radi, uz čije odobrenje, ko je to naredio"

''Javno pitam ko to radi, uz čije odobrenje, ko je to naredio"

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Direktor za strateške projekte kompanije ''Luštica Bej'' i dugogodišnji ekspert za turizam Dejan Ljevnaić napustio je Crnu Goru nakon višemesečne medijske hajke i pritisaka kojima je izložen koji su, kako je rekao, kulminirali policijskim pretresom njegovog stana u Tivtu bez ikakvog osnova, a samo zato što je, kako kaže, Srbin, prenose domaći mediji pisanje Tanjuga.

Ljevnaić, koji je pre godinu dana postavljen za direktora za strateške projekte kompanije ''Luštica bej'', rekao je za Tanjug da su po nalogu Opšteg suda u Kotoru službenici Stanice kriminalističke policije Odeljenja bezbednosti Tivat u utorak ujutro detaljno pretresli njegov stan u kojem je bio sa suprugom i detetom, i naveo da ništa nije pronađeno.

Prema sadržaju zapisnika, u koji je Tanjug imao uvid, tokom pretresa stana nisu pronađeni predmeti koji bi bili oduzeti, a iz dokumenta nije jasno šta je traženo.

Ljevnaić kaže da je pretres naložen zbog sumnje da je u stanu navodno oružje i dodao da je njegovom advokatu jedan od policajaca preneo da su imali takav nalog da bi u slučaju da su pronašli čak i britvu, bio osuđen na šest meseci zatvora.

''Zamislite kakav je to pritisak. Sad razmišljam da li će neko nešto da mi podmetne'', rekao je Ljevnaić koji je pre dolaska u kompaniju ''Luštica bej'' 10 godina bio direktor Skijališta Srbije i osam godina Olimpijskog centra Jahorina.

Foto: Zorana Jevtić

Naglasio je da za godinu dana boravka u Crnoj Gori nije uradio ništa nezakonito i da je bez ikakvog osnova bio izložen medijskom i policijskom pritisku koji trpe i njegova porodica i prijatelji.

Ljevnaić kaže da je medijska kampanja protiv njega počela pre godinu dana, kada je postavljen na mesto strateškog direktora kompaniji ''Luštica Bej'' i da su razni mediji u Crnoj Gori objavljivali, kako kaže, najgnusnije laži o njemu i tekstove u kojima su ga nazivali ''operativcem BIA'', u kojoj je radio do 2008. godine, sa naslovima da ''srpski svet preuzima crnogorski turizam'', do toga da je na jednom imanju viđen sa suprugom Radoja Zvicera, koji se dovodi u vezu sa kavačkim kriminalnim klanom.

''To je nešto što se ne može nikako povezati sa mnom. Uporno insistiraju što sam Srbin što u 21. veku uopšte nije tema. Nikada u životu neću reći ružnu reč o Srbiji. Srbija je moja domovina, i uvek ću biti uz Srbiju, gde god da živim. To što sam iz Srbije, smatram da je ponos, a ne da se stidim toga'', rekao je Ljevnaić.

Kako kaže, na sve te navode reagovao je tužbama i sve ih je dobio na sudu.

Dodao je da su nakon medijske hajke usledili i pritisci policije koja ga je, kako kaže, u poslednje vreme zaustavljala i detaljno pretresala njegov automobil uz obrazloženje da ''imaju pravo'' i '' da kontrolišu sva vozila sa BG tablicama.

Iz straha zbog svega što mu se dešava napustio Crnu Goru

Naveo je da je iz straha zbog svega što mu se dešava napustio Crnu Goru.

- Javno pitam ko to radi, uz čije odobrenje, ko je to naredio? Neka istraže da li sam nešto loše i inkriminisano uradio, ali neka istraže i te koji to pišu. Ko im je odobrio da pišu? Ko im je nalogodavac? Zašto to rade? Ne znam da li ću se vratiti, u ovom momentu ne mogu to reći, jer sam u stanju velikog šoka.

- Moj otac je rođen u Podgorici, vaspitan sam da volim Crnu Goru i da volim Srbiju. To što se izjašnjavamo kao Srbi, uopšte nije tema, mene je otac vaspitao da volim Crnu Goru', rekao je Ljevnaić.

Foto: Mateja Stanisavljevic/ATAImages

Istakao je da za njega bio veliki izazov što je postavljen na mesto direktora za strateške projekte kompanije ''Luštica Bej'' jer je, kako kaže, želeo da učestvuje i doprinese najvećem projektu u ovom delu Evrope.

Ljevnaić kaže da ogromna većina Crne Gore voli Srbiju i da nema nikakav problem sa Srbima i da želi dobre odnose sa Srbijom.

- Meni je lično misija bila da, ako postoje neki nesporazumi, da uvek balansiramo i da uvek govorim: biće to dobro, biće to dobro, nekako mi je želja da ti odnosi budu dobri. Ali ovo je prešlo svaku meru. Ovo mi ugrožava bezbednosti, psihu, sve mi je narušeno. Ćutao sam godinu dana, ali ne mogu više, rekao je Ljevnaić.