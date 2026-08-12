- Ja sam čuveni kriminalac. Bila je tad organizovana i medijska hajka, po 2.000 tvitova dnevno na temu kako sam kriminalac, kako sam ja bio ne znam gde, kako sam ja radio ne znam šta, kako sam ja kriv za neke događaje, kako čak idem ljudima na kuću sa nekim batinašima, iako ja u tom momentu ne znam gde ti ljudi žive, u kom delu grada. Prva osoba iz sveta politike, prva porodica, prva kuća na koju su išli je naš porodični stan gde živimo. Tu su tad imali taj odvratni naziv "točak nesreće". Zamislite samo mozak koji da naziv političkoj akciji "točak nesreće". Kakav to mora biti zločinac - rekao je Mihailo Vučević u emisiji "Cena stava".