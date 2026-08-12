"JA SAM TAJ KRIMINALAC" Mihailo Vučević o hajci na njegovu porodicu: Bilo je po 2.000 tvitova dnevno protiv mene, a onda su došli ispred našeg stana (VIDEO)
Mihailo Vučević, potpredsednik Gradskog odbora SNS Novi Sad i sin lidera naprednjaka Miloša Vučevića osvrnuo se nedavno u jednom podkastu na tergetiranje njega i njegove porodice tokom najvećih napada blokadera.
- Ja sam čuveni kriminalac. Bila je tad organizovana i medijska hajka, po 2.000 tvitova dnevno na temu kako sam kriminalac, kako sam ja bio ne znam gde, kako sam ja radio ne znam šta, kako sam ja kriv za neke događaje, kako čak idem ljudima na kuću sa nekim batinašima, iako ja u tom momentu ne znam gde ti ljudi žive, u kom delu grada. Prva osoba iz sveta politike, prva porodica, prva kuća na koju su išli je naš porodični stan gde živimo. Tu su tad imali taj odvratni naziv "točak nesreće". Zamislite samo mozak koji da naziv političkoj akciji "točak nesreće". Kakav to mora biti zločinac - rekao je Mihailo Vučević u emisiji "Cena stava".
Vučević je naglasio da neke scene nikad neće zaboraviti niti nekim ljudima oprostiti.
- Izdržali smo sve uvrede, laži i orkestrirane hajke koje su blokaderi pravili tokom obojene revolucije i nakon svega toga spremni smo da svima pružimo ruku i da razgovaramo. Neke scene nikada neću zaboraviti, nekim ljudima ću teško oprostiti, ali se pred nasilnicima nikada neću povlačiti i hrabro ću braniti svoju državu i ideologiju - rekao je on.
Kurir Politika