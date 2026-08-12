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Više o ovim temama, za emisiju "Puls Srbije", govorio je Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost.

- Ovde ima nekoliko vrlo važnih momenata koje treba naglasiti. Dakle, ovaj čovek, očigledno, sa stanovišta privremenih prištinskih institucija, nije "slučajno" napadnut, već su izabrali čoveka koji je na neki način simbol. Šta je, njegova "greška?" Šta njemu i njegovoj porodici zameraju Albanci? On je oženjen Albankom iz Albanije, koja mu je rodila dva sina. To je poruka da je, sa stanovišta onih koji vladaju u Prištini, bilo kakav suživot, a posebno formiranje zajedničke porodice, neprihvatljiv - počeo je Kajtez.

Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

Dvostruki aršini Zapada

Ukazao je na, kako je ocenio, selektivnu primenu principa i prava kada su u pitanju Srbi i Albanci.

- Mi koji se bavimo društvenim naukama odmah dolazimo do osnovnih principa fašizma, nacizma i ustaštva, gde je bilo zakonski regulisano da pripadnici različitih etničkih zajednica ne smeju da stupaju u određene odnose. Oni to još nisu zakonski regulisali, odnosno nisu stavili na papir, ali... Zapadna demokratska javnost pokazuje dvostruke aršine, odnosno apsolutno licemerje. Ukoliko poštujete prava, zakone, ljudska, manjinska i lična prava, morate ih poštovati u svakom slučaju. Ne može biti selektivnog prava kada su u pitanju Albanci, a da to pravo ne važi kada su u pitanju Srbi - nastavio je.

Sociolog je ocenio da se prema Srbima na Kosovu i Metohiji primenjuju neprihvatljivi obrasci i ukazao na izostanak reakcije dela domaće javnosti.

- Oni smatraju da će problem, pod znacima navoda, Kosova i Metohije rešiti po modelu Hrvatske. Kada bi etnički očistili Srbe sa severa Kosova i Metohije, oni bi, pod znacima navoda, "demokratski" rešili problem. To je, po mom mišljenju, ništa drugo nego neofašizam, neonacizam i neoustaštvo koje žele da primene na teritoriji Kosova i Metohije. Drugi momenat koji je veoma važan odnosi se na našu političku scenu. Od stotina, pa i hiljada nevladinih organizacija, niko se nije oglasio zbog ovog mučenog Nenada, čoveka za čije smo brutalno maltretiranje mislili da možemo da ga vidimo samo u filmovima - istakao je.

Foto: Srpska lista

- Ovde to dobija posebnu dimenziju. Njega nisu tukli neki seoski đilkoši. Nije istučen u kafani nakon svađe ili sukoba. Nad njim su se, kako se navodi, sistematično iživljavali i tukli pripadnici kosovske policije. Ogromna je razlika kada vi na sistematičan i državno podržan način maltretirate, vređate i prebijate pripadnike neke etničke zajednice, u odnosu na situaciju kada to rade ljudi koji nisu uniformisani - za Kurir televiziju, objasnio je Kajtez.

03:15 "NIJE SLUČAJNO NAPADNUT, ON JE NA NEKI NAČIN SIMBOL" Kajtez o brutalnom prebijanju Srbina i poruci koja se šalje sa KiM: "Niko od stotina NVO nije reagovao..." Izvor: Kurir televizija

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