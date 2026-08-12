- Nenad Rašković je Srbin sa Kosova i Metohije mučen i pretučen u Zubinom Potoku. Zbog njegovog mučenja Euleks je "zabrinut" i sa pažnjom će pratiti slučaj. Evropska unija ćuti, Unmik se ne oglašava, Kfor Šiptarima prepušta Dečane i mostove na Ibru, ruši se i pljačka srpska imovina na Gazivodama, u centralnoj Srbiji na kućne adrese boraca iz 1999. stižu pozivi šiptarskih tužilaca, širom Kosova i Metohije hapse se i zatvaraju Srbi bez optužnica a u tamnicama se bez suda drže godinama. Svi Srbi na KiM pod pretnjom proterivanja moraju da uzmu tzv. državljanstvo Kosova, a srpskim policajcima i vojnicima koji rade u MUP-u ili Ministarstvu odbrane Srbije se oduzimaju tzv. kosovska dokumenta i tako se proteruju, na srpskim školama su šiptarske zastave, u centru Kosovske Mitrovice Šiptari pevaju i igraju dok KPS čeka da prebije svakog ko se pobuni ili uhapsi svakog ko nosi majicu sa srpskom zastavom. Šta još treba da se desi da pokažemo da je Srbija država a tzv. Kosovo teritorija? Ako budemo čekali da nam oni koji su nas bombardovali i stvorili tzv. Kosovo dopuste da se prema Prištini ponašamo kao Izrael prema Hamasu i Hezbolahu, dočekaćemo kolone izbeglica. Nije Izrael ni pitao ni čekao, ne treba ni mi da pitamo ni čekamo - poručio je lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.