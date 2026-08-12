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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće sutra, u četvrtak 13. avgusta, na jugoistoku Srbije, gde će posetiti Despotovac, Jagodinu, Rekovac, Ražanj i Paraćin, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Posetu će započeti obilaskom preduzeća "Ukras" u Despotovcu, kao i obilaskom centra za pakovanje jaja sa farmi kompanije "Agro-Đole" d.o.o. i poljoprivrednog gazdinstva porodice Maslar sa osmoro dece u Jagodini.

Planirano je da obiđe i porodicu Jovanović iz Rekovca koja ima desetoro dece.

Kako se navodi, predsednik Srbije će zatim u Rekovcu obići porodičnu vinariju Bora, a u Ražnju kompaniju "Gerber-Export" koja se bavi proizvodnjom i montažom metalnih i čeličnih konstrukcija.

U planu je i da obiđe radove na rekonstrukciji puta na Grzi u Paraćinu, kao i da u tom gradu obiđe kompaniju koja se bavi proizvodnjom PVC profila "NIP Spasić".

Kurir.rs

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