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Nenad Rašković, Srbin kojeg je tzv. kosovska policija brutalno pretukla, prebačen je u Beograd. On je pre pola sata stigao uz pratnji lekara u Urgentni centar Kliničkog centra Srbije (KCS) gde će nastaviti lečenje.

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Foto: Kurir

Rašković je juče rekao da su ga trojica policajaca izvukla iz njegove porodične kuće nakon čega su ga vezali za drvo i tukli ga tražeći da im da pušku koju, kako je rekao, nema.

Direktor KBC Kosovska Mitrovica dr Zlatan Elek izjavio je jutros za Kosovo onlajn da je Nenad Rašković zadobio višestruke povrede, uključujući prelom rebra, a da se nalazi na odeljenju intenzivne nege jer njegovo stanje nije stabilno.

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Foto: Kurir

 Kurir Politika

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