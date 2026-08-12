- Ovo je Nenad Rašković, Srbin iz sela Dren, u opštini Zubin Potok na Kosovu i Metohiji. Njega je u njegovoj kući pretukla takozvana „kosovska policija“, zatim izvela napolje, vezala za drvo i još više tukla. Ovo je vladavina prava na Kosovu i Metohiji pod Aljbinom Kurtijem. Ovo je teror koji Srbi proživljavaju svakog dana. Kurti sistematski stvara nepodnošljive životne uslove za Srbe, sa ciljem etničkog čišćenja Kosova i Metohije. Međunarodna zajednica zatvara oči pred tim – ćutanjem podržava Kurtijeve namere i akcije. Mi odbijamo da ćutimo. Govorićemo o ovome. Delićemo užasne slike Kurtijevog terora, kako bi svet video istinu. Zahtevaćemo odgovore i konkretne poteze. Prozvaćemo sve one koji ćutanjem dozvoljavaju da se ovo dešava u Evropi u 21. veku. Nikada nećemo odustati - poručila je Ana Brnabić.