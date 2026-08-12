"OVO JE NENAD RAŠKOVIĆ KOG JE U KUĆI PRETUKLA TZV. KOSOVSKA POLICIJA" Brnabić najoštrije osudila prebijanje Srbina na KiM: Nikada nećemo odustati (VIDEO)
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić najoštrije je osudila prebijanje Srbina Nenada Raškovića, kojeg je pretukla tzv. kosovska policija.
- Ovo je Nenad Rašković, Srbin iz sela Dren, u opštini Zubin Potok na Kosovu i Metohiji. Njega je u njegovoj kući pretukla takozvana „kosovska policija“, zatim izvela napolje, vezala za drvo i još više tukla. Ovo je vladavina prava na Kosovu i Metohiji pod Aljbinom Kurtijem. Ovo je teror koji Srbi proživljavaju svakog dana. Kurti sistematski stvara nepodnošljive životne uslove za Srbe, sa ciljem etničkog čišćenja Kosova i Metohije. Međunarodna zajednica zatvara oči pred tim – ćutanjem podržava Kurtijeve namere i akcije. Mi odbijamo da ćutimo. Govorićemo o ovome. Delićemo užasne slike Kurtijevog terora, kako bi svet video istinu. Zahtevaćemo odgovore i konkretne poteze. Prozvaćemo sve one koji ćutanjem dozvoljavaju da se ovo dešava u Evropi u 21. veku. Nikada nećemo odustati - poručila je Ana Brnabić.
Podsetimo, Nenad Rašković, Srbin kojeg je tzv. kosovska policija brutalno pretukla, prebačen je u Beograd. On je pre pola sata stigao uz pratnji lekara u Urgentni centar Kliničkog centra Srbije (KCS) gde će nastaviti lečenje.
Rašković je juče rekao da su ga trojica policajaca izvukla iz njegove porodične kuće nakon čega su ga vezali za drvo i tukli ga tražeći da im da pušku koju, kako je rekao, nema. Više o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.
Kurir.rs