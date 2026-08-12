Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se povodom ćutanja blokadera o prebijanju Srbina Nenada Raškovića i kritikovala ih zbog odnosa prema Aljbinu Kurtiju.

- Ja sam se naivno ponadala da će makar danas nešto reći o Kurtijevim batinašima, ali ne, neće oni nikad na Kurtija. Svojevremeno su ga današnji blokaderi opisali kao čoveka sa kojim se može razgovarati, intelektualca u odnosu na Aleksandra Vučića.

. Od tada do danas, nikada jednu ružnu reč, kritiku ili zamerku nisu uputili Kurtiju. Čak i danas, nakon mučnog prebijanja Nenada Raškovića, oni ponovo lažu o predsedniku Vučiću, umesto da pričaju istinu o Kurtiju! On je blokaderima jedan od najjačih saveznika. Sramota - poručila je Ana Brnabić.