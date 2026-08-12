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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je Nenada Raškovića kojeg je policija Aljbina Kurtija, bez ikakvog razloga, gotovo do smrti pretukla.

- Posetio sam u Kliničkom centru Srbije srpskog domaćina Nenada Raškovića kojeg je policija Aljbina Kurtija, bez ikakvog razloga, gotovo do smrti pretukla.

- Povrede su teže nego što smo očekivali, a u trenutku kad je saznao da mu je i drugo rebro polomljeno od siline udaraca albanskih batinaša, samo je zamolio da organizujemo dolazak porodice i obavestimo njegovog brata da brine o stoki o kojoj je uvek on brinuo. Samo sam mu rekao da ga cela Srbija beskrajno voli.

Podsetimo, pripadnici takozvane kosovske policije su u utorak kasno popodne upali u porodični dom Raškovića u selu Dren, a nakon pretresa, kako je posvedočio, počeli su da ga tuku po telu bez ikakvog razloga.