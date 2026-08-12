VUČIĆ POSETIO PRETUČENOG NENADA U KCS, KURTIJEVI BATINAŠI UMALO UBILI SRPSKOG DOMAĆINA Povrede su teže nego što smo očekivali, rekao sam mu da ga Srbija voli
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je Nenada Raškovića kojeg je policija Aljbina Kurtija, bez ikakvog razloga, gotovo do smrti pretukla.
- Posetio sam u Kliničkom centru Srbije srpskog domaćina Nenada Raškovića kojeg je policija Aljbina Kurtija, bez ikakvog razloga, gotovo do smrti pretukla.
- Povrede su teže nego što smo očekivali, a u trenutku kad je saznao da mu je i drugo rebro polomljeno od siline udaraca albanskih batinaša, samo je zamolio da organizujemo dolazak porodice i obavestimo njegovog brata da brine o stoki o kojoj je uvek on brinuo. Samo sam mu rekao da ga cela Srbija beskrajno voli.
Podsetimo, pripadnici takozvane kosovske policije su u utorak kasno popodne upali u porodični dom Raškovića u selu Dren, a nakon pretresa, kako je posvedočio, počeli su da ga tuku po telu bez ikakvog razloga.
Rašković navodi da su od njega tokom zlostavljanja zahtevali da prizna da je za vreme rata počinio ratni zločin nad Albancima.