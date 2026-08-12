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Povodom zahteva Srpske liste da Kfor i Euleks hitno ispitaju navode Nenada Raškovića da ga je tzv. Kosovska policija tukla i maltretirala, Misija Kfora je u odgovoru za Kosovo onlajn navela da sprovođenje zakona nije deo njihovog mandata.

„Sprovođenje zakona nije deo našeg mandata“, stoji u odgovoru Kfora, u kojem se dodaje da se obratimo Euleksu za sve komentare u vezi sa konkretnim pitanjem.

Kfor je u odgovoru naveo da nastavlja da sprovodi svoj mandat zasnovan na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, sa ciljem održavanja bezbednog okruženja za sve ljude na KiM.

„Kfor nastavlja da ispunjava svoj mandat, zasnovan na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine, doprinoseći održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu, kao i slobode kretanja, u svakom trenutku, nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa Kosovskom policijom i Misijom Euleksa, u okviru njihovih odgovarajućih uloga kao bezbednosnih aktera“, stoji u odgovoru.

Nenada Raškovića iz sela Dren pripadnici tzv. Kosovske policije brutalno su pretukli sinoć, nakon što su mu prvo pretresli dom. Zbog težine nanetih povreda i teškog stanja, Rašković je danas prebačen na dalje lečenje u Beograd.