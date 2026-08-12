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Blokaderima u Srbiji ne manjka poteza kojima su već dokazali koliko ne vole svoju zemlju i preziru svoj narod, a sada su na tu listu dodali i još jedan: podršku zvaničnoj Podgorici u novom antisprskom ispadu.

Naime, premijer Crne Gore Millojko Spajić juče je besramno napao Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića, pominjući dvostruke standarde, Rusiju i principe, a ovdašnji blokaderi su brže bolje potrčali da im iskažu podršku.

U postu na društvenoj mreži Iks, Pokret slobodnih građana ocenio je da su "orkestrirani napadi odlazećih funkcionera na rukovodstvo Crne Gore neprihvatljivi jer dodatno udaljavaju dve države ali i pripadnike najbližih naroda".

Imajući u vidu dešavanja proteklih dana u pomenutom Pokretu, možda bi im bilo pametnije da se pozabave opštim rasulom u sopstvenim redovima nego da svakoga dana dokazuju koliko preziru srpski narod.

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