Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Blokaderima u Srbiji ne manjka poteza kojima su već dokazali koliko ne vole svoju zemlju i preziru svoj narod, a sada su na tu listu dodali i još jedan: podršku zvaničnoj Podgorici u novom antisprskom ispadu.

Naime, premijer Crne Gore Millojko Spajić juče je besramno napao Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića, pominjući dvostruke standarde, Rusiju i principe, a ovdašnji blokaderi su brže bolje potrčali da im iskažu podršku.

U postu na društvenoj mreži Iks, Pokret slobodnih građana ocenio je da su "orkestrirani napadi odlazećih funkcionera na rukovodstvo Crne Gore neprihvatljivi jer dodatno udaljavaju dve države ali i pripadnike najbližih naroda".