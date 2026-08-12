UNMIK O PREBIJANJU SRBINA NENADA RAŠKOVIĆA Svaki oblik policijske brutalnosti i nezakonite upotrebe sile strogo zabranjen
Svaki oblik policijske brutalnosti, nečovečnog postupanja ili nezakonite upotrebe sile strogo je zabranjen međunarodnim pravom ljudskih prava, poručio je Unmik u odgovoru za Kosovo onlajn podovom navoda o brutalnom postupanju pripadnika tzv. Kosovske policije prema Nenadu Raškoviću iz sela Dren. Apeluju da istraga nadležnih organa bude temeljna kako bi se obezbedila zaštita ljudska prava i vladavina prava.
„Svesni smo ozbiljnih navoda u vezi sa ponašanjem Kosovske policije u Zubinom Potoku. Bilo koji oblik policijske brutalnosti, zlostavljanja ili nezakonite upotrebe sile strogo je zabranjen međunarodnim pravom o ljudskim pravima“, navodi se u odgovoru Unmika.
Pozdravaljaju istragu koju nadležni organi sprovode povodom ovih navoda.
„Pozivamo da istraga bude blagovremena, nezavisna i temeljna, kako bi se obezbedila puna odgovornost i zaštitila ljudska prava i vladavina prava. Nastavićemo pažljivo da pratimo situaciju“, dodaje se u odgovoru.
Nenada Raškovića iz sela Dren pripadnici tzv. Kosovske policije brutalno su pretukli sinoć, nakon što su mu prvo pretresli dom. Zbog težine nanetih povreda i teškog stanja, Rašković je danas prebačen na dalje lečenje u Beograd.