Slušaj vest

Svaki oblik policijske brutalnosti, nečovečnog postupanja ili nezakonite upotrebe sile strogo je zabranjen međunarodnim pravom ljudskih prava, poručio je Unmik u odgovoru za Kosovo onlajn podovom navoda o brutalnom postupanju pripadnika tzv. Kosovske policije prema Nenadu Raškoviću iz sela Dren. Apeluju da istraga nadležnih organa bude temeljna kako bi se obezbedila zaštita ljudska prava i vladavina prava.

„Svesni smo ozbiljnih navoda u vezi sa ponašanjem Kosovske policije u Zubinom Potoku. Bilo koji oblik policijske brutalnosti, zlostavljanja ili nezakonite upotrebe sile strogo je zabranjen međunarodnim pravom o ljudskim pravima“, navodi se u odgovoru Unmika.

Pozdravaljaju istragu koju nadležni organi sprovode povodom ovih navoda.

„Pozivamo da istraga bude blagovremena, nezavisna i temeljna, kako bi se obezbedila puna odgovornost i zaštitila ljudska prava i vladavina prava. Nastavićemo pažljivo da pratimo situaciju“, dodaje se u odgovoru.

Nenada Raškovića iz sela Dren pripadnici tzv. Kosovske policije brutalno su pretukli sinoć, nakon što su mu prvo pretresli dom. Zbog težine nanetih povreda i teškog stanja, Rašković je danas prebačen na dalje lečenje u Beograd.

Ne propustitePolitikaSTIGAO ODGOVOR KFORA NAKON ZVERSKOG PREBIJANJA SRBINA NA KIM "Sprovođenje zakona nije deo našeg mandata"
Nenad Rašković pretučen KBC Kosovska Mitrovica (1) copy.jpg
PolitikaVUČIĆ POSETIO PRETUČENOG NENADA U KCS, KURTIJEVI BATINAŠI UMALO UBILI SRPSKOG DOMAĆINA Povrede su teže nego što smo očekivali, rekao sam mu da ga Srbija voli
vucic2,.jpg
Politika"NEĆE BLOKADERI NIKAD NA KURTIJA" Brnabić o ćutanju o prebijanju Srbina na KiM: Naivno sam se ponadala! Opisali su ga kao čoveka s kojim se MOŽE RAZGOVARATI
Ana Brnabić (1).png
Politika"OVO JE NENAD RAŠKOVIĆ KOG JE U KUĆI PRETUKLA TZV. KOSOVSKA POLICIJA" Brnabić najoštrije osudila prebijanje Srbina na KiM: Nikada nećemo odustati (VIDEO)
brnabic.jpg