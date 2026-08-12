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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski ocenila je da se poštovanje nacionalnih manjina ne dokazuje brisanjem prideva „srpski“ već jednakim pravima, jednakim šansama i poštovanjem svakog građanina Srbije.

- Jutros sam pročitala da su „studenti u blokadi“ burno reagovali na inicijativu da nacionalni sportski savezi u Srbiji u svojim nazivima dobiju pridev „srpski“. Zanimljivo je da ta vrsta jezičke osetljivosti nije postojala kada su neke od najprepoznatljivijih institucija i sistema zajedničke države nosile pridev „jugoslovenski“ — od Jugoslovenske narodne armije i Jugoslovenske radiotelevizije, do Jugoslovenskog aerotransporta i Jugoslovenskih železnica. Niko razuman iz tih naziva nije zaključivao da oni pripadaju isključivo ljudima koji se nacionalno izjašnjavaju kao Jugosloveni - navela je ona.

Ministarska je naglasila da sada studenti u blokadi u svom saopštenju tvrde da naziv „Srpski olimpijski komitet“ umanjuje značaj nacionalnih manjina i šalje poruku da Srbija nije država svih svojih građana.

- Ako je problem zaista u pridevu, onda bi bilo dobro da objasne: da li to isto važi za Hrvatski olimpijski odbor, Češki olimpijski komitet, Estonski olimpijski komitet, Mađarski olimpijski komitet, Bugarski olimpijski komitet, Nemački olimpijski sportski savez ili Britansku olimpijsku asocijaciju? Ili problem nastaje tek kada je pridev — srpski? - upitala je ona, dodajući da „srpski“ nije reč koja bilo koga isključuje.