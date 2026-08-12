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NATO je danas potvrdio da je počeo da prilagođava prisustvo i raspored svoje mirovne misije na Kosovu i Metohiji - KFOR-a, a kao razlog je navedeno "poboljšanje bezbednosne situacije".

Navedeno je takođe da taj proces zavisi od uslova na terenu i da može biti preokrenut ukoliko to bude potrebno.

"NATO radi na tome da obezbedi da naša mirovna misija na tzv. Kosovu, KFOR, bude optimizovana za trenutne okolnosti, imajući u vidu poboljšanja bezbednosne situacije“, ističe se u objavi portapolke NATO-a Alison Hart na mreži X.

Dodaje se da je, pod komandom komandanta KFOR-a, general-majora Ozkana Ulutaša, počelo prilagođavanje prisustva KFOR-a, u tesnoj koordinaciji sa svim relevantnim organima i zainteresovanim stranama.

Kako je navedeno, ta prilagođavanja pokazuju opipljiv napredak u podržavanju bezbednog okruženja za sve ljude koji žive na KiM i slobode kretanja, kako je propisano Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN.

"Ovaj proces je zasnovan na uslovima i može se obrnuti, ako je to opravdano", ističe se u objavi.

Dodaje se da je NATO posvećen trajnoj bezbednosti na KiM i regionalnoj stabilnosti u korist svih zajednica.

Objava je usledila nakon što je KFOR u ponedeljak saopštio da je počeo postepenu integraciju pripadnika tzv. kosovske policije u obezbeđenje manastira Visoki Dečani i „postepenu tranziciju stalnog prisustva“ na glavnom mostu na reci Ibar u Kosovskoj Mitrovici.

Srpska lista je zbog najave o smanjenja prisustva KFOR-a na mostu na Ibru zatražila hitan sastanak sa komandatom KFOR-a Ozkanom Ulutašem, ističući da se oštro protivi nameri KFOR-a da ukloni statične tačke na glavnom mostu u Kosovskoj Mitrovici i ispred manastira Visoki Dečani jer, kako ističu, smatraju da je situacija na terenu i dalje složena i da je bezbednost Srba ugrožena, pre svega delovanjem tzv.  kosovske policije.

Predstavnici Srpske liste su i na današnjoj vanrednoj konferenciji za medije, održanoj povodom prebijanja Nenada Raškovića od strane tzv. kosovske policije, istakli da KFOR mora ostati na mostu na Ibru zbog mira i bezbednosti svih građana.

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