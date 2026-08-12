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Program posete prenosimo u celosti: 

09.45 Obilazak preduzeća „Ukras“ d.o.o., koje se bavi preradom drveta i medijapana (selo Veliki Popović, Despotovac)

11.15 Obilazak centra za pakovanje jaja sa farmi kompanije „Agro-Đole“ d.o.o. (selo Vinorača, Jagodina)

11.55 Obilazak poljoprivrednog gazdinstva porodice Maslar sa osmoro dece (selo Bunar, Jagodina)

12.45 Obilazak porodice Jovanović koja ima desetoro dece (selo Sibnica, Rekovac)

13.30 Obilazak porodične vinarije Bora (selo Lepojević, Rekovac)

14.30 Obilazak komapnije „Gerber-Export“ koja se bavi proizvodnjom i montažom metalnih i čeličnih konstrukcija (selo Vitoševac, Ražanj)

15.25 Obilazak radova na rekonstrukciji puta na Grzi (Paraćin)

16.15 Obilazak komapnije koja se bavi proizvodnjom PVC profila „NIP Spasić”

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