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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i danas je među narodom, obilazi Pomoravlje - sela kod Despotovca, Jagodine, Rekovca, Paraćina.

1/60 Vidi galeriju Vučić u Pomoravlju Foto: Petar Aleksić

Obilazak poljoprivrednog gazdinstva porodice Maslar sa osmoro dece u selu Bunar kod Jagodine

Predsednik je stigao u selo Bunar gde obilazi domaćinstvo familije Maslar sa osmoro dece.

- Hvala Bogu mnogo dece, mnogo sam srećan što vas vidim i što vidim ovoliko dece, rekao je Vučić dodavši da je mnogo srećan što je došao u porodicu s mnogo dece. Reč je o domaćinu koji drži 70-80 grla krupne stoke - krava i još 40 junica.

- Da se ne lažemo, nikad bolje nije bilo! Sve na vreme, isplata premija za mleko, subvencije, nikad država više nije davala nego sad, rekao je domaćin Vučiću koji mu se zahvalio na tim rečima jer je jedan od retkih koji to hoće da kažu.

1/5 Vidi galeriju Vučić u selu Bunar kod porodice Maslar sa osmoro dece Foto: Pink

Vučić je domaćinu rekao na šta sve ima pravo od države a nije reč o malim parama kad je reč o bespovratnim sredstvima za ulaganje u proizvodnju. Pitao ga je koliko zemlje ima, koliko obrađuje i uzima u zakup, a domaćin, Srbin poreklom iz Crne Gore, mu je ispričao da su u dvorištu njihove četiri kuće, njegova i braće, a da nijedna kapiju nema, a zašto - zato što, veli, nikom ništa ne duguju.

Gizdava, Šarulja, Šarenka, Jagoda! Predsednik se podsetio kako je čuvao krave kao dete

Maslari su Vučića dočekali domaćinski - bogatom trpezom i domaćom rakijom koju je Vučić probao pa zatražio i papričicu.

Vučić se podsetio i detinjstva, kako je čuvao krave u očevom selu, vraćao ih uveče s paše, pa nabrojao domaćinu i kako su se zvale: Gizdava, Šarulja, Šarenka, Jagoda...a kod domaćina su Sara, Gala. Ruža...

Da idem na robiju, što? Šta sam uradio? Na pitanje novinara da njegovi protivnici kažu da je na ovim "turnejama", preuzeo ulogu koja mu ne pripada te da tužilaštvo ima materijala da mogu da ga oteraju na robiju i na 10 godina jer "prekoračuje ovlašćenja i radi ono što treba da radi vlada". - Što? Šta sam uradio? Ako vi mislite da sve ovo što radim, i sve što se borim, za svako naše selo, za svaki naš zaseok, grad, kompaniju. .. Ne borim se za sebe. Borim se za ljude. Ako vi mislite da je rešenje u tome da niko ne radi ništa, i da svi samo čekaju i provedu 8 sati u kancelariji, od kojih će 6 sati da drndaju telefon i da igraju igrice. .. Ja tako da radim neću. - Da vam kažem, toliko sam toga dobrog i pametnog uradio. Malo da se odmorim ne bi mi škodilo. Ali to meni govori kako oni planiraju da vladaju. Da ne rade ništa, da ne potpisuju ništa, da nigde ništa ne napreduje. A da li će ili neće, to će narod da kaže. Pa ćemo da vidimo. Da sačekamo još 2-3 meseca. Manje od 100 dana je ostalo do izbora. On to zna sigurno bolje nego ja. Jer mene kad obaveste vlada i Skupština, ja sam dužan da raspišem izbore. A Miloš je predsednik stranke koja ima većinu i u Skupštini i u vladi. Tako da. .. On zna bolje nego ja. Na konstataciju da mu pritivnici smatraju da je ovim razgovorima sa narodom zaradio 10 godina zatvora po danu, kaže: - Pa dobro, onda znači to sam već, koliko, 12 dana? 120 godina sam već zaradio. Za 12 dana? Da vam kažem, za 12 dana. .. Možda mislite koliko će još da bude za, recimo, 60 dana. Joj, imaću 720 godina robije što sam obilazio narod i pričao s narodom. Nek' oni teraju ljude koji rade u zatvor. To je poruka svim ljudima koji rade. A mi ćemo i dalje da se borimo. I kriminalce da teramo u zatvor. One koji su otimali državnu imovinu, one koji su pljačkali, a ne ljude koji vredno i marljivo rade. - Ne znaju ništa. Šta da rade? Leže na plaži, gledaju šta radim. Ne mogu da stignu ni da pregledaju sve ono što sam obišao, video i razgovarao s narodom. A kamoli da nekog saslušaju. Šta da rade drugo? Na pomen da mu zameraju i što je 49. puta bio na televiziji, Vučić kaže: - Pa šta? Valjda ovo narod zanima. A ne kako se oni kupaju. Ili svađaju. Ili jedni druge optužuju. A koliko sam razumeo, oni su bez imena. Oni neće ni da se pojave. Ko da se pojavi od njih, ko god da se pojavi, odmah mu stave veto. Ne znate kog da zovete. Šta da ih pitate? Šta oni znaju o ovome? Ne interesuje ih uopšte. A na njihovoj televiziji, na njihovim televizijama sam svaki dan po ceo dan. Kao Hitler, nepomenik, budala, ludak, kreten, psihopata i sve drugo. Kako im to ne smeta što se ne žale na to? "Od ovakvih kompanija Srbija živi" - Ovi ljudi, ovi ljudi rade fascinantan posao za Srbiju. Ovo što oni rade, to je izuzetan posao za celu zemlju. Ja želim samo da u ime države da kažem hvala i da ponudim našu podršku. Jer ja vidim da kod, kod stranaca mi nemamo taj problem. Neverovatno. Oni uvek znaju svaku mogućnost kako mogu da dobiju bilo šta od države što im po zakonu pripada. Ja želim da to naši ljudi vide i da to mogu da dobiju od države. - Nećete kredite? Imamo grantove koje dajemo. Imamo, dakle, besplatna finansijska sredstva koja dajemo. Naš je cilj da ovo postoji, da opstane. 300 ljudi zapošljavati. Od ovakvih kompanija Srbija živi. Od zapošljavanja različitih vrsta poreza, od poreza na dodatu vrednost, od poreza na dobit, do poreza na imovinu, do poreza na dohodak. Od svega toga, dakle, mi živimo. I zato su nam ovakve kompanije potrebne. Sve što možemo mi da pomognemo, to radimo iz sebičnih razloga. To nije samo altruizam. Okej, logično je da volimo naše ljude i da hoćemo da pomognemo. Ali to radimo iz sebičnih razloga, jer time država jača. To je za državu važno. Čini mi se logična sprega. I država je i povećala obim svoje pomoći. Sad imamo razne programe, ni ja ne mogu sve da pohvatam. Ja zato pozivam sve ljude da razgovaraju sa njima. - Imate i posebna sredstva u Fondu za razvoj, gde možete da dobijete 2,5% fiksnu kamatu sa jednom godinom grejs perioda, i da uzmete na 3, 5 i 6 godina kredite. Dakle, to ne postoji nigde na svetu. Imate 1,5 ili 2, plus EURIBOR, pa vam to dođe na duplo više od ovoga što sam ja rekao. Ovde imate 2,5% fiksno, dinar džabe pare. Dakle, samo da naši privrednici to koriste.

Obilazak centra za pakovanje jaja sa farmi kompanije „Agro-Đole“ d.o.o. u selu Vinorača kod Jagodine

Vučić je u Vinorači dočekan aplauzima i uzvicima "Aco Srbine"! Okupio se veliki broj građana da ga vidi, pozdravi i da mu postavi pitanje.

Predsednik je zamolio pošto je velika vrućina a dočekalo ga je više od hiljadu ljudi da postane nekoliko najvažnijih pitanja jer ne može da razgovara sa svima.

- Fabrika kablova nastaviće da radi, plate su isplaćene!, rekao je Vučić dodavši da će biti i povećanja minimalca, ali i posebne pomoći za veterane sa statusom borca.

1/18 Vidi galeriju Vučić u Vinorači kod Jagodine Foto: Ilija Ilić

Naime, Vučić je najavio tokom posete Jagodini posebnu pomoć za veterane, odnosno građane koji imaju status borca ili su učestvovali u ratovima, dok će oni koji imaju boračku zaštitu, kako je rekao, dobiti značajnija primanja.

- Što se veterana tiče, dobićete posebnu pomoć, svi koji imaju titulu borca, učesnika ratova, a oni koji imaju boračku zaštitu, oni će dobiti značajnija primanja. To je ono što možemo. Više od toga, obmanjivao bih vas, rekao je Vučić koji je tokom razgovora sa građanima saslušao i probleme koji se odnose na fabriku kablova u Jagodini, kao i na bivše zaposlene i penzionere.

- Takođe, gledaćemo i nove investitore da dovodimo, i da pomognemo lokalnoj samoupravi u dovođenju novih investitora. Treba da se izgrade novi objekti i za vrtiće, i "Pionir", i "Bambi", i još mnogo, mnogo stvari novih moramo da uradimo. Ali ono što je najvažnije, čini mi se da polako, ali sigurno, ljudi vide da je Srbija na dobrom putu, i od stope rasta nam zavisi hoćemo li ili možemo još više da povećavamo plate i penzije, a uskoro, videćete i oni koji su penzioneri i oni koji rade u javnom sektoru, a privatni sektor to uvek prati, biće i povećanje minimalca. Ali ćemo to, domaćine, da ne brinete, najveći deo toga preuzimamo na sebe. Dakle, kroz smanjenje doprinosa i poreza, da ne možete vi da osetite u padu vašeg profita. Dakle, mi to kao država preuzimamo na sebe, a da bismo time zaštitili one koji su najsiromašniji i koji imaju najmanja primanja. Još jedanput vam hvala na veličanstvenom dočeku, i imaćemo mnogo posla u narednim mesecima, poručio je Vučić okupljenom narodu.

Jedan od prisutnih ukazao je na problem u fabrici kablova i potrebu da se reši pitanje „dispečerskih ugovora“. Tokom razgovora pomenut je i položaj penzionera, kojih je, prema rečima sagovornika, ostalo nešto više od 4.000. Ukazano je i na dugovanja koja potiču još iz perioda oko 2004. godine, odnosno na neisplaćena potraživanja bivših zaposlenih.

„Mi smo penzioneri već više od 10 godina, ima nas oko 4.000 i nešto smo ostali. A od kada su dugovi neisplaćeni? To je još od 2004, 2014, tako nešto“, rekao je jedan od prisutnih.

U razgovoru je pomenuto i da su određene odluke ranije donošene bez saglasnosti sindikata, nakon čega je Vučić zatražio dodatna pojašnjenja o broju neisplaćenih zarada i dugovanjima.

- Ja ne tražim ništa, samo hoću da se pozdravim i slikam, rekla je predsedniku žena iz Više medicinske škole u Ćupriji. Prethodno je jedan mladić predsedniku poklonio svoju knjigu i zbirku pesama.

Meštani okolnih sela pitali su i za vodu, kanalizaciju, dečje igralište i pružni prelaz koji nemaju.

- Šta želiš da uradimo?, upitao je predsednik a on mu rekao: Šta može, ne tražim ja sve! Vodu najpre...

Vučić se zahvalio na veličanstvenom dočeku pa pošao u obilazak farme jaja koja dnevno izbaci 1,8 miliona jaja dnevno.

Reč je o najvećoj farmi na Balkanu, samo su Turci ispred njih, rekao je Vučić dodavši da imaju 300 zaposlenih i da izvoze po celom regionu.

Vlasniku farme i kombinata rekao je i da ima pravo na grantove od države, bespovratna sredstva u iznosu od 6,3 miliona, najpre za osnovna sredstva poput mašina.

- Cilj nam je da ojačamo srpske kompanije, rekao je Vučić.

"Biće Gigiću rešeno u roku od 7 dana, hvala što si se borio za otadžbinu"

Predsedniku se obratio i vojni veteran, borac, koji je izbegao sa KiM i živi sa decom kod Jagodine pa je zamolio ako može da mu se pomogne da mu se dovedu struja i voda, na šta mu je Vučić rekao: Biće Gigiću rešeno u roku od 7 dana! Zahvalio mu se na njegovoj borbi za Srbiju i poručio da i sinove tako junački vaspitava.

- Više puta sam odlikovan, 15 meseci sam bio u Đakovici. Borim se i dalje. Imam 2 sina koje vaspitavam. Moje pitanje: ja sam, znači, izbegao sa Kosova. Došao sam na Kosovo, živim ovde, selo Ribari kod Jagodine. Živim bez struje i vode. Gospodin Dobrica ima volju da mi pomogne da priključimo struju, ali ministarka i državna sekretarka Sanja Lakić mi već mesecima obećavaju da mi daju neku pomoć u vidu materijala da bih to sproveo, rekao je veteran Vučiću.

- Hvala što si se borio za otadžbinu, poručio mu je Vučić.

"Obišao sam grob divnog prijatelja Dragana Markovića Palme"

- Obišao sam grob divnog prijatelja i velikog čoveka Dragana Markovića Palme u selu Končarevo, nedaleko od Jagodine.

Meni nedostaje, Srbiji još više, poručio je predsednik.

O prebijanju Nenada Raškovića

- Leđa Nenada Raškovića su lice Aljbina Kurtija, on je čovek koji ne živi lak život, mojih je godina, čovek ima dečaka od 16 godina, možete misliti šta je to za njegovo dete, verujem da će danas porodica moći da ga obiđe a brat da čuva stoku. Saznali smo juče da mu je i drugo rebro polomljeno, muški je to primio ali ima baš gadne bolove.

- Umalo sam juče i ja zaplakao ali video sam da je čvrst čovek pa me bilo sramota, rekao je Vučić pa na pitanje novinara da li zna da su blokaderi juče ismejavali njegovu posetu Raškoviću, prvo je upitao šta je smešno a potom je rekao da blokadere ništa ne zanima - samo fotelje.

- Ja ništa smešno u tome nisam video. Ja sam u jednom trenutku gotovo zaplakao, ali kada sam video koliko je to čvrst čovek, onda je mene bilo sramota, pa sam se nekako stegao i nastavio razgovor sa njim. Tako da svako o sebi najbolje govori. A ne interesuje njih ništa drugo, samo ih fotelje zanimaju. Ne postoji nijedna tema koja ih zanima, ne postoji nijedno pitanje koje njih interesuje, samo je fotelja. Samo se dočepamo vlasti po svaku cenu i ništa više. Ali ljudi to sve razumeju, sve znaju, dodao je Vučić.

- Na licemerje Evropljana i svih drugih nemam komentar, tako da... Leđa Nenada Raškovića su lice Aljbina Kurtija. Možete da mislite šta je to za njegovo dete od 16 godina, tinejdžera, bilo da gleda oca u takvom stanju i sve drugo. Saznali smo juče da mu je i drugo rebro polomljeno, bilo je valjda sedmo i deveto su polomljeni. Nemojte me držati za reč, možda sam pogrešio, ali on je to onako muški primio, ali ima gadne bolove, baš gadne bolove. Ako je reč o ironiji, to je jedini dijalog koji on vodi. Drugi ga nikada nije ni interesovao.

O blokaderima i izborima

Na pitanje da li je pogledao dokumentarni film "Hronologija laži" Andreje Vesko povodom blokadera, Vučić kaže:

- Neverovatno je koliko energije i koliko entuzijazma ulaže u nešto. Mnoge stvari ja nisam znao, verujte mi, mnoge stvari pojma nisam imao. Ja to gledam onako, nekako šire, i ne mogu da uđem u sve detalje. I naučili smo da gledamo stvari površno. To je dugo trajalo, skoro sat i po, ili tako nekako, dakle... Više od sata, da. I... ali sam mnogo toga video, mnogo toga naučio, i sagledao kroz kakve probleme i kroz kakvu patnju su prolazili pojedini ljudi u Valjevu koji se nisu slagali sa onima koji su sprovodili teror.

- Ali u svakom slučaju, nama je potreban, ne samo u Valjevu već svuda, mir, razgovor, dijalog. Ovo je samo nešto što će ostati kao pečat istorije i kao ono što se dogodilo, a nama je potrebno da budemo ujedinjeni, i zato moramo da razgovaramo jedni sa drugima.

Na pitanje šta se promenilo posle godinu dana od paljenja prostorija SNS, Vučić kaže:

- Promenilo se mnogo toga, i sami to znate, i sami to osećate. Mogu da prete i mogu da pozivaju na nasilje. Sumnjam da je bilo kome do nasilja. Mislim da čak i dobar deo njih jedva čeka da se završe izbori i da dobro razumeju da će ponovo da izgube, i da posle toga počnemo normalno da živimo i radimo, i jedni drugima pružimo ruku.

- Mi ćemo da pružamo ruku uvek, i to je to.

"Domaćin mi je danas ukazao posebnu čast - da probam rakiju staru čak 99 godina"

Domaćin mi je danas ukazao posebnu čast - da probam rakiju staru čak 99 godina. U jednoj čašici sačuvana je tradicija koja traje generacijama. Hvala vam na gostoprimstvu i prilici da budem deo vaše priče, poručio je predsednik.

"Drago mi je kada vidim vrednog domaćina"

- Drago mi je kada vidim vrednog domaćina i kompaniju u kojoj 46 ljudi ima siguran posao i redovne plate, a posebno kada vidim da je u drvnoj industriji sve čisto i uredno kao apoteka. Deo njihove proizvodnje našao je svoje mesto i u stanovima u Beogradu na vodi, što pokazuje kako ono što gradimo može da uposli naše firme i naše ljude. Upravo ovakve porodične kompanije želimo da podržimo, jer nam je cilj da imamo što više zaposlenih u privatnom sektoru i što više uspešnih domaćina.

- Razgovarao sam sa ljudima o onome što im je potrebno i važno. Put ćemo uraditi, rešićemo i problem ambulante, ali je jednako važno da ljudi ovog kraja budu mirni i sigurni kada je reč o budućnosti Resavice. Resavicu smo čuvali i čuvaćemo je i dalje. Rudari i svi zaposleni u Rembasu mogu da budu sigurni da će sačuvati svoj posao. Hvala domaćinu Zdravku Rajiću na gostoprimstvu, poručio je predsednik posle posete Velikom Popoviću i porodičnoj kompaniji Ukras koja posluje u opštini Despotovac.

Obilazak preduzeća „Ukras“

Preduzeće Ukras d.o.o. bavi se preradom drveta i medijapana i posluje u selu Veliki Popović kod Despotovca.

- Kaži, domaćine, šta vam je najvažnije, upitao je Vučić građane koji su se požalili da često ostaju bez struje pa su upitali i da li ima mogućnosti da im se njihov put u selu presvuče asfaltom.

Vučić im je rekao da je već dogovoreno da se da 350.000 evra za kilometar i 400 metara puta: To ćemo da uradimo.

Foto: Petar Aleksić

"Resavicu ćemo sačuvati i dalje, rudari i zaposleni u Rembasu da ne brinu!"

Vučić je rekao i da smo "uspeli da u rebalans ubacimo nešto više novca za puteve pa ćemo uspeti da uradimo sve što smo obećali".

- Vi ste centar sveta za nas, bre, evo pogledaj to ste vi za nas, rekao je domaćin koji mu je rekao da se okupio narod kuj ga voli pa potom zamolio za jednu sliku jer je rekao da hoće da se slika s predsednikom.

1/16 Vidi galeriju Vučić u preduzeću Ukras u Velikom Popoviću Foto: Pink

- Resavicu ćemo sačuvati i dalje, rudari i zaposleni u Rembasu da ne brinu, radiće i dalje, 1004 čoveka je zaposleno, za vodu ćemo da uradimo a za kanalizaciju mnogo para, dodao je Vučić.

Jedan građanin se zahvalio za sredstva koja su data za Veroljuba Nikolića koji se vratio iz Turske i koji je dobro.

Pozivam narod i da me opsuje

Na pitanje jedne meštanke što ne kaže gde će sve tačno da dođe kako bi još naroda moglo da dođe da ga pita i razgovara s njim, Vučić je rekao da ne najavljuje, te da je čuo da su predsednici nekih opština navodno rekli građanima da će moći da pitaju predsednika samo ona pitanja koja oni dozvole. Zbog toga je rekao sledeće:

- Pozivam narod i da me opsuje, pozivam sve da me pitaju šta god hoće, naglasio je Vučić.

Jedna meštanka se požalila da je ambulanta u Velikom Popoviću u užasnom stanju, te da im fali i deponija za đubre, požalila se i na seoske puteve, na šta je Vučić rekao da je put do Svilajnca kao pista.

- Ovo za ambulantu ćemo da rešimo, to ću ja da pomognem, poručio je Vučić koji je potom započeo obilazak Ukrasa i pozdravio se sa radnicima. Dočekao ga je vlasnik koji je rekao da je preduzeće osnovano u martu 1970, na šta je predsednik rekao da je firma samo dva dana starija od njega jer je on rođen 5. marta.

Vlasnik je rekao i da je imao želju i da mu Vučić dođe još pre 4 godine a predsednik mu je odgovorio da mu je Bidža sve to preneo i rekao ali da je krivica do njega jer nije mogao ranije.

00:55 Preduzeće Ukras, preduzeće za preradu drveta i medijapana Izvor: Kruir/Petar Aleksić

Vlasnik Rajić je ispričao predsedniku i kako je sve počelo...

- Ja sam završio stolarski zanat kad sam bio mlad, '66. '68. godine. Nisam bio nikad u inostranstvu. Čim sam završio zanat, odslužio vojsku, oženio se i otvorio firmu sa suprugom. Nažalost, supruga je preminula. Reč je o porodičnoj firmi u kojoj su dve ćerke, dva brata.

- Imam dve unuke i sada skoro sam dobio unuka, pre mesec dana!

Bespovratno od države, grantovi za mašine i opremu, po 6,3 miliona

Vučić je vlasniku Ukrasa poručio da ima pravo od države bespovratno za mašine i opremu 6,3 miliona vrednosti u grantovima. Ukras inače zapošljava 46 radnika u Velikom Popoviću što je velika stvar.

- Znači, ne idete na odmor nikad, alal vera, rekao je vlasniku i dodao za one koje nisu znali da ova firma oprema i Beograd na vodi.

Narod se već okupio da dočeka Vučića

00:08 Narod očekuje dolazak Vučića u selu Veliki Popović kod Despotovca Izvor: Kurir/Petar Aleksić

"U miru Miljkovog manastira..."

- U miru Miljkovog manastira, jedne od naših velikih duhovnih svetinja, još jednom sam osetio koliko su vera, tradicija i očuvanje našeg nasleđa važni za snagu srpskog naroda.

- Zahvalio sam igumaniji mati Anastasiji na srdačnom dočeku, blagoslovu i svemu što čini kako bi ovaj manastir ostao mesto molitve, okupljanja i duhovnog mira.

- Naše svetinje čuvaju pamćenje naroda i podsećaju nas ko smo, odakle potičemo i šta smo dužni da ostavimo budućim pokolenjima. Država će nastaviti da pomaže obnovu i očuvanje manastira, jer tako čuvamo temelje Srbije, poručio je predsednik Vučić koji je jutros , pre obilaska, obišao Miljkov manastir u Gložanu, na teritoriji opštine Svilajnac.

Program posete

09.45 Obilazak preduzeća „Ukras“ d.o.o., koje se bavi preradom drveta i medijapana (selo Veliki Popović, Despotovac)



11.15 Obilazak centra za pakovanje jaja sa farmi kompanije „Agro-Đole“ d.o.o. (selo Vinorača, Jagodina)



11.55 Obilazak poljoprivrednog gazdinstva porodice Maslar sa osmoro dece (selo Bunar, Jagodina)



12.45 Obilazak porodice Jovanović koja ima desetoro dece (selo Sibnica, Rekovac)



13.30 Obilazak porodične vinarije Bora (selo Lepojević, Rekovac)



14.30 Obilazak komapnije „Gerber-Export“ koja se bavi proizvodnjom i montažom metalnih i čeličnih konstrukcija (selo Vitoševac, Ražanj)



15.25 Obilazak radova na rekonstrukciji puta na Grzi (Paraćin)



16.15 Obilazak kompanije koja se bavi proizvodnjom PVC profila

„NIP Spasić”