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Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da veruje da Srbiju deli manje od 100 dana od izbora i pozvao sve političke aktere da se pripreme za izbore i prihvate njihov rezultat.

- Predsednik Republike Srbije je po Ustavu i zakonu nadležna institucija koja će raspisati izbore i ja verujem da nas deli manje od sto dana od izbora. Ovi koji odmaraju treba da se spremaju za izbore ako im je cilj da učestvuju - rekao je Miloš Vučević za Jutarnji dnevnik RTS-a.

Istakao je da bi svi učesnici izbora trebalo da daju odgovornu izjavu da će prihvatiti volju građana.

- Da bude onako kako narod izabere, kako narod odluči, kako narod glasa - rekao je Vučević.

Naveo je da je u ime liste "Ujedinjena Srbija – Aleksandar Vučić" već rekao da će, bez obzira na rezultat, biti priznata izborna volja građana.

- Kako god narod bude odlučio na izborima tog dana, mi ćemo za sat, sat i po, dva, po zatvaranju biračkih mesta priznati izborne rezultate - rekao je Vučević.

Na pitanje da li se uoči izbora mogu očekivati novi fizički sukobi među političkim protivnicima, Vučević je rekao da pre svega očekuje odgovornost za prošlogodišnje događaje aludirajući na proteste od 12, 13. i 14. avgusta 2025.

- Ta dela nisu zastarela. Da vidimo šta kažu tužilaštvo i sud, hoće li iko odgovarati za to nasilje i pokušaj ubistva - rekao je Vučević.

Vučević je poručio da svi koji nameravaju da učestvuju na izborima treba da se pripreme i da izborni proces bude prihvaćen kao način da građani slobodno izraze svoju volju.