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Ugledni ruski list "Komersant" objavio je analizu u kojoj se detaljno i objektivno sagledava izuzetno složena geopolitička pozicija u kojoj se Srbija nalazi, uz jasnu poruku da Moskva odlično razume teške okolnosti i lavovsku borbu Beograda da sačuva vekovno prijateljstvo.

Kako se ističe u tekstu, Srbija se nalazi pod nezapamćenim i sistematskim pritiskom Zapada da uvede sankcije Ruskoj Federaciji, iako je sa svih strana okružena članicama NATO-a i Evropske unije, bez izlaza na more, zbog čega bi u slučaju otvorenog sukoba njena ekonomija bila ekspresno ugušena. Ipak, uprkos takvom okruženju i ucenama, rukovodstvo u Beogradu i predsednik Aleksandar Vučić ne dozvoljavaju da se prekinu istorijske veze dva naroda, pa tako "Air Serbia" i dalje leti za Moskvu, čineći Beograd jednim od retkih vazdušnih mostova između Rusije i Evrope.

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Foto: printskrin kommersant.ru

Ruski list upozorava da se od Srbije ne sme tražiti nemoguće, niti se sme podlegati emocijama i jeftinim političkim mantrama.

- Politika je pragmatična i često cinična stvar. Nijedan savez nije večan niti svetinja. Najvažnije je to razumeti i ne podleći emocijama, staviti se na mesto Srba i pogledati na stvari njihovim očima. A ako to učinimo, teško je ne videti da Beograd, u sadašnjoj situaciji i uzimajući u obzir pritisak bez presedana rukovodstva EU, ionako čini mnogo kako bi očuvao tradicionalne veze sa Rusijom. Samo od njega ne treba zahtevati nemoguće, a pogotovo ga ne treba vređati i optuživati za izdaju. Jer se time može izazvati odbrambena emotivna reakcija i izgubiti čak i ono što sada imamo - navodi se u analizi "Komersanta".

Autor teksta dodaje da bi bilo krajnje neodgovorno proglašavati neprijateljem zemlju u kojoj se prema Rusima i dalje odnose sa iskrenim simpatijama i razumevanjem, podsećajući i na činjenicu da srpski navijači, uprkos svim evropskim zabranama, na utakmicama i dalje ponosno razvijaju ruske zastave.

Ovakva analiza iz Moskve nedvosmisleno pokazuje da ruska strana izuzetno ceni nezavisnu i dostojanstvenu politiku Beograda, koji uspeva da izdrži pritiske pod kojima bi mnoge druge države poklekle.

Kurir.rs

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