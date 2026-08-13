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Nova rasprava u dugom sukobu unutar blokaderskog fronta razvila se oko Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) u kojoj su glavni učesnici nalog "FTN se budi" i predsednik opozicionog pokreta "Solidarnost" Goran Ješić.

- Formiranje REM-a bez petog nezavisnog člana čista je farsa u režiji EU-režim.

Dakle, ideja je da se uvedu fasadne promene s ciljem otvaranja Klastera 3, bez suštinskih promena u radu medija i bez ikakve konkretne koristi za građane.

A sama disfunkcionalnost već se pokazala u izboru predsednika, što je čak sekundarno pitanje u odnosu na to da li će peti član biti nezavisan, a po svemu sudeći neće - napisali su blokaderi sa FTN na Iksu.

Na tu objavu, kao i većini slučajeva, reagovao je Ješić, koji je postavio pitanje:

- Oprostite, šta je 'EU režim’ i zašto ste prepisali saopštenje Dveri? - pitao je Ješić.

Ovo je samo jedan od pokazatelja da su blokaderi spremni do besvesti da ulaze u dubioze i nastavljaju sa raspravama i da im je za to dovoljan običan tvit.

Kurir Politika

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