Slušaj vest

Napad na srpskog domaćina Nenada Raškovića iz Zubinog Potoka, kojeg su brutalno pretukli pripadnici tzv. kosovske policije, predstavlja, prema rečima predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić unapred smišljen atak i deo sistematskog plana Aljbina Kurtija za etničko čišćenje Kosova i Metohije od Srba. Brnabić je ocenila i da ćutanje Brisela i izostanak reakcije evropskih institucija pokazuju da prećutno podržavaju ono što Kurti radi.Govoreći o slučaju Raškovića, Brnabićeva je rekla da su slike napada stravične i istakla da se takvo monstruozno iživljavanje nad ljudima događa na evropskom kontinentu u 21. veku.

- Da nekome upadnete u kuću, da tučete neku osobu pred porodicom, onda izvučete tu osobu, a pritom ste takođe i predstavnici nekih takozvanih institucija, neke policije. Vežete čoveka za drvo, lisicama nastavite da ga bijete. Ne možete da verujete da se to dešava na evropskom kontinentu u 21. veku - rekla je Brnabićeva.

Navela je da evropske institucije ćute, a da se tišina iz Brisela može protumačiti kao direktno podrška teroru koji sprovodi Aljbin Kurti nad Srbima na KiM.

- Mi nećemo ćutati. Mi nikada nećemo ćutati i nikada se nećemo predati, nikada nećemo odustati i nećemo se praviti da ne razumemo šta znači tišina iz Brisela. Zato što ovo nije prvi put. Ovo je samo još jedan užasan, monstruozan incident, napad, još jedan atak koji je unapred smišljen kao deo sistematskog plana Aljbina Kurtija da etnički očisti KiM od Srba - rekla je Brnabić.

Foto: Pink

Dodala je da svaka tišina iz Brisela i nereagovanje institucija EU znači da oni to prećutno podržavaju.

Ona je postavila pitanje kako je portparolka Evropske komisije mogla da se ekspresno oglasi na jednu izjavu predsednika Aleksandra Vučića, a da treći dan ćute na ono što se desilo Raškoviću.

- Kako je moguće da evo treći dan ne kažu ništa? Šta su, na odmoru? Na odmoru su kada Aljbin Kurti sprovodi teror, ali nisu na odmoru kada Aleksandar Vučić da bilo kakvu izjavu i da kaže da nije u duhu dijaloga. A sve što rade Srbima jeste - dodala je Brnabić.

Podsetila je da se iz EU nisu oglasili ni kada joj Priština nije dozvolila ulazak na KiM na proslavu krštenja malog Gavrila u Gračanici, iako je to kako kaže, najavila devet dana ranije.

- Takođe se nisu oglasili, sramota jedna ogromna. Ali samo da niko iz EU ne razume pogrešno da to što mi u ovom trenutku i dalje tolerišemo i trpimo, ne znači da ne razumemo poruku iz Brisela. Kurtijevu razumemo sasvim dobro, potpuno je jasna svima na svetu, ne samo Srbima i ne samo zvaničnom Beogradu. Jasno je to i (Peteru) Sorensenu, jasno je to Briselu, i Berlinu, Vašingtonu... Ali to što ćute jasno je da oni to podržavaju, tako da to je tema koja tek treba da bude otvorena - rekla je Brnabić.