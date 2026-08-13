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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas Miljkov manastir u Gložanu, na teritoriji opštine Svilajnac.

- U miru Miljkovog manastira, jedne od naših velikih duhovnih svetinja, još jednom sam osetio koliko su vera, tradicija i očuvanje našeg nasleđa važni za snagu srpskog naroda - napisao je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

On je istakao da je zahvalio igumaniji mati Anastasiji na srdačnom dočeku, blagoslovu i svemu što čini kako bi ovaj manastir ostao mesto molitve, okupljanja i duhovnog mira.

- Naše svetinje čuvaju pamćenje naroda i podsećaju nas ko smo, odakle potičemo i šta smo dužni da ostavimo budućim pokolenjima. Država će nastaviti da pomaže obnovu i očuvanje manastira, jer tako čuvamo temelje Srbije - zaključio je predsednik.