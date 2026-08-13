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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom obilaska preduzeća "Ukras" u selu Veliki Popović u opštini Despotovac, da je slučaj Nenada Raškovića, koji je brutalno pretučen u Zubinom Potoku, pokazatelj odnosa prema Srbima na Kosovu i Metohiji. Govoreći o Raškoviću, Vučić je rekao da je reč o čoveku ne živi lak život, ali da je povrede "muški primio", i osvrnuo se na reakcije dela javnosti na njegovu posetu povređenom Srbinu.

- Leđa Nenada Raškovića su lice Aljbina Kurtija, on je čovek koji ne živi lak život, mojih je godina, čovek ima dečaka od 16 godina, možete misliti šta je to za njegovo dete, verujem da će danas porodica moći da ga obiđe, a brat da čuva stoku. Saznali smo juče da mu je i drugo rebro polomljeno, muški je to primio, ali ima baš gadne bolove. Umalo sam juče i ja zaplakao, ali video sam da je čvrst čovek, pa me bilo sramota, rekao je Vučić pa, na pitanje novinara da li zna da su blokaderi juče ismejavali njegovu posetu Raškoviću, prvo je upitao šta je smešno, a potom je rekao da blokadere ništa ne zanima - samo fotelje.

1/9 Vidi galeriju Nenad Rašković koga je prebila tzv. kosovska policija Foto: Srpska lista

Govoreći ponovo o stanju Raškovića, Vučić je naveo da je tokom razgovora sa njim gotovo zaplakao.

- Ja ništa smešno u tome nisam video. Ja sam u jednom trenutku gotovo zaplakao, ali kada sam video koliko je to čvrst čovek, onda je mene bilo sramota, pa sam se nekako stegao i nastavio razgovor sa njim. Tako da svako o sebi najbolje govori. A ne interesuje njih ništa drugo, samo ih fotelje zanimaju. Ne postoji nijedna tema koja ih zanima, ne postoji nijedno pitanje koje njih interesuje, samo je fotelja. Samo se dočepamo vlasti po svaku cenu i ništa više. Ali ljudi to sve razumeju, sve znaju, dodao je Vučić.

Vučić se još jednom osvrnuo na reakcije međunarodne zajednice i slučaj Raškovića, ponavljajući da povrede koje je zadobio pokazuju ozbiljnost napada.

- Na licemerje Evropljana i svih drugih nemam komentar, tako da... Leđa Nenada Raškovića su lice Aljbina Kurtija. Možete da mislite šta je to za njegovo dete od 16 godina, tinejdžera, bilo da gleda oca u takvom stanju i sve drugo. Saznali smo juče da mu je i drugo rebro polomljeno, bilo je valjda sedmo i deveto su polomljeni. Nemojte me držati za reč, možda sam pogrešio, ali on je to onako muški primio, ali ima gadne bolove, baš gadne bolove. Ako je reč o ironiji, to je jedini dijalog koji on vodi. Drugi ga nikada nije ni interesovao.