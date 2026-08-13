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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas grob Dragana Markovića Palme u selu Končarevo, nedaleko od Jagodine, tokom posete Pomoravlju.

- Obišao sam grob divnog prijatelja i velikog čoveka Dragana Markovića Palme u selu Končarevo, nedaleko od Jagodine. Meni nedostaje, Srbiji još više - napisao je predsednik Vučić na svom Instagramu.

Vučić danas obilazi Pomoravlje, a u okviru posete planirani su obilasci Despotovca, Jagodine, Rekovca, Ražnja i Paraćina. Predviđeni su susreti sa privrednicima i porodicama, kao i obilazak više kompanija i radova na rekonstrukciji puta na Grzi.

Kurir.rs

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