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Tokom obilaska Pomoravlja, predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je i domaćinstvo u kojem mu je ukazana posebna čast da proba rakiju staru čak 99 godina.

- Domaćin mi je danas ukazao posebnu čast - da probam rakiju staru čak 99 godina. U jednoj čašici sačuvana je tradicija koja traje generacijama - napisao je predsednik Vučić na svom instagramu.

- Hvala vam na gostoprimstvu i prilici da budem deo vaše priče - dodao je Vučić.

Kurir.rs

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