Predsednik Srbije zahvalio je domaćinu na gostoprimstvu i istakao da se u jednoj čašici sačuvala tradicija koja traje generacijama.
Politika
VUČIĆ PROBAO RAKIJU STARU 99 GODINA! Predsednik opisao neverovatno iskustvo u Pomoravlju: U jednoj čašici sačuvana je tradicija koja traje generacijama (VIDEO)
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Tokom obilaska Pomoravlja, predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je i domaćinstvo u kojem mu je ukazana posebna čast da proba rakiju staru čak 99 godina.
- Domaćin mi je danas ukazao posebnu čast - da probam rakiju staru čak 99 godina. U jednoj čašici sačuvana je tradicija koja traje generacijama - napisao je predsednik Vučić na svom instagramu.
- Hvala vam na gostoprimstvu i prilici da budem deo vaše priče - dodao je Vučić.
Kurir.rs
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