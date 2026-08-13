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Govoreći o prošlogodišnjem paljenju prostorija SNS-a u Novom Sadu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da se od tada mnogo toga promenilo. Poručio je da blokaderi mogu ponovo da prete i pozivaju na nasilje, ali da sumnja da bilo kome odgovara nasilje, istakavši da su Srbiji potrebni mir i dijalog.

- Mogu da prete i da pozivaju na nasilje, sumnjam da je bilo kome do nasilja. Mislim da čak i dobar deo njih jedva čeka da se završe izbori i da dobro razumeju da će ponovo da izgube, i da posle toga počnemo normalno da živimo i radimo i jedni drugima pružimo ruku. Mi ćemo da pružamo ruku uvek - rekao je Vučić u Velikom Popoviću odgovarajući na pitanje novinara šta se promenilo od paljenja prostorija SNS-a u Novom Sadu pre godinu dana.

Na pitanje o dokumentarnom filmu novinarke Informera "Hronologija laži" o protestu blokadera prošlog avgusta u Valjevu, Vučić je rekao da je iz tog filma mnogo naučio i da mnoge stvari nije znao.

- To je dugo trajalo, skoro sat i po, ali sam mnogo toga video i mnogo toga naučio, sagledao kroz kakve probleme i kakvu patnju su prolazili pojedini ljudi u Valjevu koji se nisu saglašavali sa onima koji su provodili teror - rekao je Vučić.

Naglasio je da su nam potrebni mir i dijalog, a da će film samo ostati kao pečat istorije.

- Nama je potreban, ne samo u Valjevu, već svuda, mir, razgovor, dijalog. Ovo je samo nešto što će ostati kao pečat istorije i kao ono što se dogodilo, a nama je potrebno da budemo ujedinjeni i zato moramo da razgovaramo jedni sa drugima - rekao je Vučić.