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Predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na objave u opozicionim medijama u kojima se, prema njenim rečima, preti predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću zato što obilazi Srbiju i priča sa ljudima.

- Blokaderi nastavljaju sa pretnjama Aleksandru Vučiću. Moram da kažem da im je uzaludan taj posao, ali ih svakako ohrabrujem da nastave jer: (1) pokazuju da Aleksandra Vučića ne mogu da uplaše; (2) pokazuju da oni, da su na vlasti, ne bi zarezivali ni 3 odsto obične ljude, što bi naš narod rekao. Sada, nobelovci kakvi jesu, prete predsedniku zato što obilazi Srbiju i priča sa ljudima. Mašala! Nekoliko stvari. Prvo, nije on u predizbornoj kampanji, jer izbori nisu ni raspisani. Drugo, Aleksandar Vučić je upravo ovo i radio, i najviše voli da radi, tokom čitava svoja dva mandata: obilazi Srbiju, priča sa ljudima, sluša njihove probleme i pokušava da ih reši - navela je Brnabić na društvenoj mreži "X" i dodala:

1/18 Vidi galeriju Vučić u Vinorači kod Jagodine Foto: Ilija Ilić

- E, sad ono najvažnije! Za to mu blokaderi prete sa 10 godina zatvora i to, verovali ili ne, po danu. Dakle, naš predsednik je, ukoliko blokaderi dođu na vlast, samo za ono što je radio u julu i avgustu, "zaradio" 120 godina zatvora (zaključno sa današnjim danom jer i danas obilazi Srbiju i razgovara sa ljudima, i to ako ne računamo razgovor sa ljudima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH)! Dakle 120 godina zatvora zbog razgovora sa narodom! Iskreno da vam kažem - vi stvarno niste normalni! Ako je i od blokadera, mnogo je!

Brnabić navodi da blokadi zameraju predsedniku Srbije što: siđe među narod, spusti se među običan svet, obećava pomoć građanim u prevazilaženju svakodnevnih muka, kaže da će se založiti za njih, kaže da će videti šta može da uradi za njih i govori da će poraditi na njihovom problemu.

- Alal vam vera! Kakav je taj Aleksandar Vučić zlikovac! Umesto da uživa u kabinetu, da se provodi po inostranstvu, leži na plaži, da ide na prijeme i koktele - sve ono što bi blokaderi radili da su na takvoj funkciji, on siđe među narod, hoće da se založi za njih, radi na rešavanju njihovih problema. Sram ga bilo i sram da ga bude! Najmanje 120 godina zatvora! Znajući Aleksandra Vučića, znam da će sada da radi još više, pa da zaokruže blokaderi na 500 godina zatvora, da se ne muče kada ga budu izveli pred preki sud. I da svima bude jasno, ako blokaderi budu došli na vlast, najoštrijom kaznom će se kazniti onaj funkcioner koji bude sišao među narod i pokušao da reši njihove probleme! Da nije tužno, bilo bi smešno - poentirala je Brnabić.