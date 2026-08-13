Kao izaslanik predsednika Srbije, ministarka je odala počast junacima Mišarske bitke i istakla značaj sećanja na njihovu hrabrost, žrtvu i delo.
Politika
SRBIJA PAMTI SVOJE JUNAKE! Ministarka Đurđević Stamenkovski na Mišaru položila venac na spomenik Karađorđu i mišarskim junacima (VIDEO)
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna prava Milica Đurđević Stamenkovski položila je danas, kao izaslanik predsednika Republike Srbije, venac na spomenik Karađorđu i mišarskim junacima na Mišaru kod Šapca.
Tom prilikom istakla je značaj sećanja na junake koji su svojim delom obeležili istoriju Srbije.
- Danas sam, kao izaslanik predsednika Republike Srbije, položila venac na spomenik Karađorđu i mišarskim junacima na Mišaru kod Šapca, u znak sećanja na njihovu hrabrost, žrtvu i delo koje je obeležilo našu istoriju - istakla je ministarka.
Kurir.rs
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