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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna prava Milica Đurđević Stamenkovski položila je danas, kao izaslanik predsednika Republike Srbije, venac na spomenik Karađorđu i mišarskim junacima na Mišaru kod Šapca.

Tom prilikom istakla je značaj sećanja na junake koji su svojim delom obeležili istoriju Srbije.

- Danas sam, kao izaslanik predsednika Republike Srbije, položila venac na spomenik Karađorđu i mišarskim junacima na Mišaru kod Šapca, u znak sećanja na njihovu hrabrost, žrtvu i delo koje je obeležilo našu istoriju - istakla je ministarka.

Kurir.rs

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