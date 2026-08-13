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Udruženje izbeglih, raseljenih i doseljenih lica "Zavičaj" Beograd oglasilo se povodom napada Srbina Nenada Raškolvića i srpski narod na Kosovu i Metohiji.

Iz udruženja su upozorili da režim Aljbina Kurtija kontinuirano sprovodi napad na srpski narod na KiM "najcrnijim fašističkim metodama" poput otimanja imovine, progona iz institucija, rušenjem srpskih institucija, presudama na doživotne i dugogodišnje kazne bez ikakvih relevantnih dokaza, rušenjem kuća i objekata na jezeru Gazivode da bi ovih dana to kulminiralo i fizičkim napadima svojstvenim kriminalnim bandama i prebijanjem Nenada Raškovića i drugih Srba iz mesta Dren kao i zadnjim hapšenjima Srba iz Zubinog Potoka i okoline zbog navodnih ratnih zločina, naravno bez ikakvih dokaza".

1/9 Vidi galeriju Nenad Rašković koga je prebila tzv. kosovska policija Foto: Srpska lista

- Međunarodne snage koje su stacionirane u našoj južnoj pokrajini kažu da nemaju mandat da štite Srbe, pa se opravdano postavlja pitanje ko treba da ih štiti. Naš narod na Kosovu i Metohiji je trpeljiv, ali se postavlja pitanje dokle će moći da trpi ovaj teror. Ako međunarodne snage ne žele da zaštite Srbe na Kosovu i Metohiji treba to i da kažu kako bi srpski narod pronašao način svoje zaštite - navodi Udruženje.

Kako poručuju iz udruženja "Zavičaj", nelegitimne vlasti tzv. države moraju da znaju da velika većina država u svetu nije priznala ovu kvazidržavu i da će vreme koje dolazi dodatno ogoliti nasilničku sliku o njima, ne samo kad je u pitanju srpski narod, već i njihovi sunarodnici koji žele drugačije i poštenije društvo".

- Ovim saopštenjem pozivamo još jednom međunarodne snage da preispitaju svoj mandat, našu braću da izdrže, a institucije Republike Srbije da pojačaju svoju diplomatsku aktivnost jer zulum se ne može više trpeti - navodi se u saopštenju.

Kurir Politika