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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom posete poljoprivrednom gazdinstvu porodice Maslar u selu Bunar kod Jagodine, da obilazi srpske kompanije i domaćine sa ciljem da se ojačaju domaći proizvođači.

- Hoću da naše domaćine i kompanije ojačamo, da ljudi mogu da rade, stvaraju i grade svoju budućnost u Srbiji. Naš cilj je da deca ostanu ovde, da rade i doprinose. Bolje da pomažemo vama nego nekim strancima. Strancima hvala na tome što ulažu, što rade ovde, zaposle ljude. Ali, hajde da pomognemo i vama - rekao je Vučić u razgovoru sa domaćinom, Veliborom Maslarom koji ima osmoro dece.

Predsednik Vučić je domaćinu rekao i da ima pravo na razne subvencije i pomoć države i da treba samo da podnese zahtev i traži ono što mu pripada.

Maslar je rekao da država nikad nije više pomagala poljoprivednicima i da nikad nije bilo bolje.

- Nikad bolje nije bilo. Sve je na vreme, isplata premija za mleko, subvencija, sve. Nikad više država nije davala nego sad - istakao je Maslar.

Vučić je rekao i da je srećan što vidi mnogo dece i da svi rade.

- Njihovi preci davno su došli iz Vasojevića, iz okoline Berana, a ovde su svojim trudom napravili veliko domaćinstvo. Svojoj Srbiji danas doprinose i decom i radom - kazao je predsednik Vučić.