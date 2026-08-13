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Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas sa zamenikom ministra spoljnih poslova Kazahstana Alibekom Kuantirovim, sa kojim je razgovarao o unapređenju odnosa dve zemlje, posebno u oblastima ekonomske i bezbednosne saradnje.

00:44 Ivica Dačić sastanak sa delegacijom Kazahstana Izvor: MUP RS

Dačić je ocenio da su poslednjih godina značajno intenzivirani politički dijalog i kontakti Srbije i Kazahstana na visokom i najvišem nivou. Podsetio je na februarsku posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Astani i istakao značaj sprovođenja dogovora postignutih tom prilikom.

1/5 Vidi galeriju Sastanak Ivice Dačića i Alibeka Kuantirova Foto: MUP RS

Kao kopredsedavajući Međuvladine komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju Srbije i Kazahstana, Dačić je naglasio značaj njenog rada i konkretizacije dogovorenih aktivnosti. Sagovornici su razgovarali i o mogućnostima za dalje jačanje saradnje u drugim oblastima od obostranog interesa, a kao prilika za unapređenje ekonomskih odnosa istaknut je i predstojeći EXPO 2027 u Srbiji.

Dačić je zahvalio Kazahstanu na principijelnom stavu prema teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Na sastanku je ocenjeno da dobri politički odnosi, redovni kontakti na visokom nivou i rad Međuvladine komisije predstavljaju čvrstu osnovu za dalje produbljivanje saradnje dve zemlje.