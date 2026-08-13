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Tokom posete porodici Jovanović u selu Sibnica kod Rekovca, koja ima čak desetoro dece i bavi se poljoprivredom, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o merama države za podršku porodicama sa decom, ali i o problemu depopulacije ovog kraja. Vučić je najavio da će država pokušati da pronađe rešenje i za porodice sa više od četvoro dece, dok je kao jedan od ključnih problema Opštine Rekovac izdvojio nedostatak radnih mesta i mogućnosti za ostanak mladih.

- Mi dajemo tu pare do četvrtog deteta, posle toga ne. Sad tu moramo da nađemo određena rešenja u budućnosti i verujem da ćemo uskoro izaći sa planom. Uvek imate problema, ograničenja. Naše su mere za drugo, treće i četvrto dete među najvećima u Evropi, među najvećima u Evropi, ali je problem što ih nema dodatno za peto, šesto, sedmo, osmo, deveto i deseto. Sad ćemo da nađemo kako da to, pa makar jednokratno, rešavamo, da vidimo kako i na koji način - rekao je Vučić tokom posete porodici Jovanović u selu Sibnica u Opštini Rekovac, koja ima desetoro dece.

Naglasio je da je porodica Jovanović, koja se bavi poljoprivredom i obrađuje oko 15 hektara zemlje, veliko bogatstvo Srbije.

- Junaci Srbije! Desetoro dece u jednoj kući – deset razloga da se borimo još snažnije za našu Srbiju. Aleksandar i Nenad, dvojica najstarijih, već su pravi domaćini. Pomažu ocu i majci, sve su naučili da rade i brižno čuvaju mlađe sestre i braću. Cela porodica složno obrađuje 15–16 hektara zemlje, bez žalbi i izgovora. A deca su lepa kao jabuke! - napisao je predsednik Vučić nakon posete Jovanovićima.

- Borićemo se da dovedemo investitora i otvorimo nova radna mesta, jer Srbija mora da bude uz ljude koji svojim rukama, trudom i decom čuvaju njen život. Zbog porodice Jovanović i ovakve dece Sibnica će živeti, a Srbija će imati budućnost - zaključio je predsednik u svojoj objavi.