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Dve stotine dvadeset godina od Boja na Mišaru obeleženo je danas državnom ceremonijom u Mišaru kod Šapca, gde su položeni venci kod spomenika Karađorđu i mišarskim junacima. Ceremoniju je predvodila izaslanica predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da su srpski ustanici strateški, vojnički i taktički dobro pripremili bitku i da su, zahvaljujući hrabrosti i mudrosti, izvojevali jednu od najznačajnijih pobeda u čitavom ustaničkom ciklusu srpskog naroda.

- Na Mišaru, kod Šapca, danas smo se poklonili senima Karađorđa i mišarskih junaka, povodom 220 godina od velike pobede srpskih ustanika - navela je Đurđević Stamenkovski u objavi na Instagramu.

Istakla je da Mišar nije samo mesto slavne bitke, već simbol slobode, nacionalnog ponosa i nadahnuća za generacije koje dolaze.

- Naši preci su se borili da Srbija bude slobodna, svoja i uređena država. Naša obaveza je da tu slobodu čuvamo, da čuvamo državu, mir i stabilnost i da stvorimo uslove da naša deca ostaju i budućnost grade u svojoj Srbiji - poručila je ministarka.