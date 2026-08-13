Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Prema najnovijim zvaničnim podacima evropske statističke agencije Eurostat za jul 2026. godine, Srbija je ostvarila izuzetan ekonomski napredak i napravila skok od čak šest mesta na evropskoj listi minimalnih zarada merenih kupovnom moći.

Srbija se sada nalazi na 17. mestu u Evropi, čime je po realnoj vrednosti minimalcaprestigla sedam punopravnih članica Evropske unije, kao i gotovo sve zemlje kandidate za članstvo.

Rast zarade za više od 20 odsto za godinu dana

Bruto minimalna zarada u Srbiji u julu 2026. godine iznosi 743 evra, što predstavlja dramatičan rast u odnosu na jul 2025. godine, kada je minimalac iznosio 618 evra. Za samo godinu dana, bruto minimalna plata skočila je za više od 20 odsto.

Foto: Printscreen

Međutim, još važniji pokazatelj standarda građana jeste kupovna moć izražena u Standardu kupovne moći (PPS), koja neutrališe razlike u cenama među državama:

Jul 2025. godine: Minimalac je vredeo 908 PPS (Srbija bila na 23. mestu)

Jul 2026. godine: Minimalac vredi 1.094 PPS (Srbija skočila na 17. mesto)

Koga je sve Srbija ostavila iza sebe?

Foto: Printscreen

Na ovom pobedničkom putu, Srbija je u poslednjih godinu dana pretekla nekoliko izuzetno razvijenih ekonomija Centralne i Istočne Evrope, kao i države iz neposrednog okruženja. Po kupovnoj moći minimalca, iza Srbije su sada ostali:

Malta (18. mesto)

Slovačka (19. mesto)

Mađarska (20. mesto)

Češka (21. mesto)

Crna Gora (22. mesto)

Bulgarska (23. mesto)

Letonija (24. mesto)

Foto: Printscreen

Istorijski trend: Od 2016. godine kupovna moć više nego udvostručena

Ukoliko se pogleda širi vremenski kontekst, podaci Eurostata pokazuju kontinuiran i stabilan rast standarda najslabije plaćenih radnika u Srbiji. Dok je 2016. godine kupovna moć minimalca u Srbiji iznosila skromnih 448 PPS, danas ona iznosi 1.094 PPS, što znači da je realna vrednost minimalne zarade u protekloj deceniji više nego udvostručena.

Ovaj istorijski rezultat nedvosmisleno potvrđuje da se po kupovnoj moći minimalne zarade Srbija danas nalazi ispred sedam članica Evropske unije, kao i ispred skoro svih zemalja kandidata, što je još jedan dokaz ubrzanog snaženja domaće ekonomije i životnog standarda.