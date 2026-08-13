KUPOVNA MOĆ SRPSKOG MINIMALCA VEĆA NEGO U SEDAM ZEMALJA EU! Eurostat objavio najnovije podatke - domaća ekonomija napravila istorijski skok na rang-listi (FOTO)
Prema najnovijim zvaničnim podacima evropske statističke agencije Eurostat za jul 2026. godine, Srbija je ostvarila izuzetan ekonomski napredak i napravila skok od čak šest mesta na evropskoj listi minimalnih zarada merenih kupovnom moći.
Srbija se sada nalazi na 17. mestu u Evropi, čime je po realnoj vrednosti minimalcaprestigla sedam punopravnih članica Evropske unije, kao i gotovo sve zemlje kandidate za članstvo.
Rast zarade za više od 20 odsto za godinu dana
Bruto minimalna zarada u Srbiji u julu 2026. godine iznosi 743 evra, što predstavlja dramatičan rast u odnosu na jul 2025. godine, kada je minimalac iznosio 618 evra. Za samo godinu dana, bruto minimalna plata skočila je za više od 20 odsto.
Međutim, još važniji pokazatelj standarda građana jeste kupovna moć izražena u Standardu kupovne moći (PPS), koja neutrališe razlike u cenama među državama:
Jul 2025. godine: Minimalac je vredeo 908 PPS (Srbija bila na 23. mestu)
Jul 2026. godine: Minimalac vredi 1.094 PPS (Srbija skočila na 17. mesto)
Koga je sve Srbija ostavila iza sebe?
Na ovom pobedničkom putu, Srbija je u poslednjih godinu dana pretekla nekoliko izuzetno razvijenih ekonomija Centralne i Istočne Evrope, kao i države iz neposrednog okruženja. Po kupovnoj moći minimalca, iza Srbije su sada ostali:
- Malta (18. mesto)
- Slovačka (19. mesto)
- Mađarska (20. mesto)
- Češka (21. mesto)
- Crna Gora (22. mesto)
- Bulgarska (23. mesto)
- Letonija (24. mesto)
Istorijski trend: Od 2016. godine kupovna moć više nego udvostručena
Ukoliko se pogleda širi vremenski kontekst, podaci Eurostata pokazuju kontinuiran i stabilan rast standarda najslabije plaćenih radnika u Srbiji. Dok je 2016. godine kupovna moć minimalca u Srbiji iznosila skromnih 448 PPS, danas ona iznosi 1.094 PPS, što znači da je realna vrednost minimalne zarade u protekloj deceniji više nego udvostručena.
Ovaj istorijski rezultat nedvosmisleno potvrđuje da se po kupovnoj moći minimalne zarade Srbija danas nalazi ispred sedam članica Evropske unije, kao i ispred skoro svih zemalja kandidata, što je još jedan dokaz ubrzanog snaženja domaće ekonomije i životnog standarda.
Kurir.rs