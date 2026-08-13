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Marinika Tepić, potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP), na čijem čelu je Dragan Đilas, izjavila je na konferenciji za štampu te stranke da se oni zalažu ua osnivanje Nacionalnog fonda za povratak opljačkanog novca, u koji će svi "novopečeni miljarderi" ukoliko SSP dođe na vlast, morati da vrate svoj novac! U ovim utopističkim planovima, Marinika je zaboravila da bi bilo korektno da prvi sa vraćanjem počnje njen šef Dragan Đilas - koji je dok je bio gradonačelnik Beograda opljačkao građane Srbije za 619 miliona evra!

Nakon Đilasa, pozitivan primer mogla bi da da i sama Marinika protiv koja je Sportski savez Vojvodine podeno krivičnu prijavu da, dok je bila na mestu pokrajinske sekrtarke za sport, je za projekat "banatske šore" navodno potrošila više od tri miliona dinara iz pokrajinskog budžeta, a koji su zapravo nenamenski potrošeni i izvučeni iz budžeta.

Slične stvari su komentarisali i korisnici društvenih mreža:

- Ovako izgleda kada lopov viče drž’te lopova! Kad ste kod vraćanja opljačkanih milijardi građanima Srbije, krenite od sebe. Đilas da vrati 10,4 milijarde koje su njegove firme prihodovale dok je bio na raznim funkcijama, a ti da vratiš ono iz Pokrajinskog sekretarijata za sport - napisala je jedna korisnica "X" na tvit u kome Marinika Tepić tvrdi kako je Srbija opljačkana zemlja, najvljuje pravljenje Nacionalnog fonda za povratak opljačkanog novca, ali i iznosi ideju o nekakvoj "tužilačkoj policiji" koja neće odgovarati ministru policije, nego nekakvom "antikorupcijksom tužiocu".

Korisnici društvenim mreža, pisali su da bi, pri osnivanju ovakvog fonda i Đilas i Marinika bili u društvu još mnogo ljudi iz nekadašnje vlasti koji su dužni da vrate novac uzet od građana Srbije.