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Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini Srbije, Milenko Jovanov, objavio je oštru i direktnu poruku upućenu premijeru Crne Gore Milojku Spajiću i tamošnjem državnom vrhu uz prateći video-snimak.

Jovanov se u svom izlaganju detaljno osvrnuo na kontinuirane napade na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, odnos vlasti u Podgorici prema Rusiji, priznanje lažne države Kosovo, kao i na snishodljivo ponašanje prema regionalnim političarima na štetu srpskog naroda.

00:40 Ko krije svoje izdaje? Izvor: Kurir

Objave Milenka Jovanova prenosimo u celosti:

- Prvo, Spajiću i ostali, ne postoje "kosovski Srbi", kao što ne postoje ni "crnogorski Srbi". Postoje samo Srbi. Da išta znate o srpskom narodu ne biste takve gluposti ni govorili.

Svoju ljubav prema Rusiji pokazali ste tako što ste Rusima prvo uzeli pare, onda im uveli sve pakete sankcija, a na kraju i vize, pa vam je najpametnije da o Rusiji i odnosima Srbije sa Rusijom ćutite.

Ne bavi se Vučić vama, nego se vi iz dana u dan bavite Vučićem. Ne prođe vam dan bez Vučića u izjavama, intervjuima i saopštenjima, a onda pokušavate da predstavite kako on tobože traži sukob sa vama. Jedini razlog zašto se toliko bavite Vučićem jeste da sakrijete koliko ste bedni i snishodljivi prema Hrvatima i svima ostalima. Koliko vas ponižavaju i gaze, dok vi pred njima puzite i uvijate se kao kišne gliste, pa onda na Vučiću pokušavate da pokažete nekakvu snagu i kičmu koju pred drugima nemate. Ali šta god radila da dokaže suprotno, kišna glista kičmu nema, niti će je imati.

O izdaji vam je tek najbolje da ne govorite, ako imalo pameti imate, kad ste se već časti i morala oslobodili.

Izdali ste litije. Izdali ste Srbe koji su vas podržavali i kojima ne date ni jezik ni zastavu. Izdali ste Srpsku pravoslavnu crkvu. Izdali ste Jakova Milatovića. Izdali ste i sopstveno srpstvo, ako ga je ikada i bilo, onog trenutka kada ste se odrekli državljanstva Srbije da biste se dočepali fotelje u Podgorici.

Na kraju ste izdali i dostojanstvo Crne Gore koju vodite. Jer vam narod u Crnoj Gori nije dao podršku da Mila Đukanovića ljubite u ruku, a Plenkovića i Milanovića od glave do pete, najviše se zadržavajući u južnom delu leđa.

Milenko Jovanov Foto: Peđa Vučković

Je li Aleksandar Vučić poslao delegaciju da sa ustašama proslavlja "Oluju" ili ste to uradili vi?

Je li Aleksandar Vučić priznao lažnu državu Kosovo i sa Aljbinom Kurtijem uspostavljao "dobrosusedske odnose" ili to radite vi?

Je li Vučić taj koji se odriče sopstvenog državljanstva zbog fotelje ili ste to uradili vi?

I posle svega toga vi ste našli da drugima držite lekcije o izdaji?

A to što ste našli svoje izdanke u Beogradu koji će da vam pravdaju vaše izdaje pričama o nekakvom "policentričnom srpstvu" je posebna priča. Takve teorije možda možete da naručite, poručite i platite svojim glasnogovornicima po Beogradu da ih izmišljaju i šire kako bi vam obezbedili ideološko pokriće za ono što radite. Ali to što ste našli nekoga da vam pravda postupke ne znači ni da ste u pravu, ni da smo mi slepi i ne vidimo šta radite.

Znamo i ko ste i šta ste. Znamo šta ste obećavali, znamo zahvaljujući kome ste došli tu gde ste danas i vidimo šta radite sada.

Zato, kada sledeći put poželite da govorite o Vučiću, Srbiji, Srbima i izdaji, najpre se pogledajte u ogledalo, ako za to uopšte imate hrabrosti - napisao je Jovanov u svojoj najnovijoj objavi na društvenoj mreži Iks.