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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je za poslednje dve nedelje posetio 54 lokacije u Srbiji i Republici Srpskoj, razgovarao sa građanima, čuo šta ih muči a čime su zadovoljni i pokazao kakav je državnik, dok su opozicioni lideri i blokaderi obišli tačnu nula mesta, ocenio je analitičar Uroš Piper.

On je izneo poduži spisak mesta koje je Vučić obišao u poslednjih par nedelja, dok je sa druge strane ocenio su "blokaderi na holideju ili su umorni da obilaze ljude."

- Alibunar, Lapovo, Svilajnac, Užice, Bogatić, Kablar, Ovčar banja, Svrljg, Pirot, selo Temska i manastir Svetog Đorđa, Babušnica, Knjaževac, pa prelazi u Republiku Srpsku - manastir Rmanj, Drvar, Petrovačka cesta, Manjača, Sitnica, opština Jezero, selo Vodice u opštini Šipovo, Srpski Kupres, Kupreško polje, Čipuljić, Bugojno, Mrkonjić grad. Nakon toga Vučić se vraća u Srbiju - Belegiš, Stara Pazova, Prijepolje, Priboj, Čajetina, Nova Varoš, manastir Dubnica, Ivanica, Guča, Arilje - naveo je Piper na društvenoj mreži "X" i nastavio da objašnjava razliku između predsednika Vučića sa jedne i blokadera i opozicije sa druge strane:

Piper je ocenio da građani Srbije sve to vide, i zaključio da će vrlo brzo na izborima sve te, koji se ne interesuju šta građani misle, osećaju i žele, poslati na smetlište političke istorije.