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Polomljena rebra, hematomi na glavi i telu, povrede grudnog koša i brojne fizičke i psihičke traume - to su, prema svedočenju Nenada Raškovića iz sela Dren kod Zubinog Potoka, posledice postupanja pripadnika tzv. kosovske policije. Rašković je tvrdio da je vezan za drvo, da su mu pretili porodici i tukli ga crevom za vodu kako bi ga naterali da prizna da u kući ima pušku.

Skandal koji može da promeni percepciju Kosova

Dragoljub Kojčić ocenio je da slučaj Raškovića predstavlja ozbiljan politički i međunarodni problem za Prištinu, posebno zbog činjenice da su, kako je istakao, u incidentu učestvovali uniformisani pripadnici institucija koje sebe predstavljaju kao državne.

- Bez obzira na to kako mi posmatramo status Kosova i Metohije, ovde je suština u tome da su čoveka pretukli ljudi koji su nastupali kao pripadnici jedne institucije. Mogli su da ga privedu, mogli su da vode postupak, da utvrđuju da li je imao pušku ili nije, ali da čoveka izvode i brutalno tuku, to je nešto što mora da izazove ozbiljnu reakciju. Ja, pre svega, imam empatiju prema tom čoveku, gde god da je i ko god da ga je tukao. Ali sa formalno-pravne strane, ovo je pitanje za one koji su priznali institucije u Prištini kao državne. Ako ste mogli da intervenišete u nekim drugim slučajevima, ako ste mogli da reagujete kada je u pitanju likvidacija jednog kriminalca, šta sada čekate? - rekao je Kojčić.

On je naveo da međunarodna pozicija Srbije, kako smatra, može da omogući da se slučaj Raškovića predstavi kao ozbiljan skandal pred delom međunarodne zajednice.

- Očigledno je da dolazi do promene percepcije kosovskog pitanja u jednom delu međunarodne zajednice. Neki će i dalje podržavati Prištinu, ali ovakvi događaji pokazuju da Kurti polako postaje faktor destabilizacije upravo na prostoru Kosova i Metohije. Koliko god da je retorika drugačija, koliko god da se govori o poboljšanoj bezbednosnoj situaciji, činjenica je da imamo čoveka koji je, prema njegovom svedočenju, brutalno pretučen. To ne može da se ignoriše - istakao je politički filozof.

"Ovo odgovara delu naše opozicije"

Kojčić je posebno govorio o političkim posledicama slučaja, tvrdeći da određeni deo opozicije u Srbiji, kako je ocenio, može politički da profitira od novih tenzija na Kosovu i Metohiji.

- Ovo odgovara delu naše opozicije zato što će im svaka politička, policijska ili batinaška akcija, kao što je ova protiv Raškovića, odgovarati za njihovu političku priču. Zato će slučaj Raškovića biti veoma važan, jer će na njemu moći da se personifikuje ko sve učestvuje u čitavoj toj priči. To je jedno od najozbiljnijih pitanja koje se u poslednje vreme pojavilo i zato svi moraju dobro da razmisle dokle će ovakva politika moći da ide - rekao je Kojčić.

Foto: Kurir Televizija

Konstantna nestabilnost sistema

Bojan Borovčanin govorio je o sve češćim incidentima i napadima na Srbe na Kosovu i Metohiji, navodeći da je u prvih pet i po meseci ove godine zabeležen veliki broj etnički motivisanih napada.

- Kada sam malo dublje analizirao te slučajeve, primetio sam da se planske i sistemske akcije, od privođenja i batinjanja do upotrebe vatrenog oružja, često dešavaju u periodima praznika ili izbornih ciklusa. Tamo se praktično stalno pokušava formirati neka nova vlada, raspisuju se izbori i postoji jedna konstantna nestabilnost sistema. U takvoj atmosferi Srbi postaju posebno izloženi pritiscima i provokacijama - rekao je Borovčanin.

On je ocenio da deo političke podrške Kurtiju dolazi i od ljudi koji, kako tvrdi, ne žive stalno na Kosovu i Metohiji.

- Imate ljude koji ne žive tamo, koji dolaze da glasaju i koji su nacionalno veoma ostrašćeni, a pritom ne osećaju svakodnevni život tog prostora i nemaju Srbina za komšiju. Oni mogu da podignu retoriku, da podstiču tenzije, jer ne snose posledice onoga što se tamo dešava. Upravo na toj atmosferi mržnje i podela može da se gradi politička podrška, ali se pokazuje da i to sve teže funkcioniše - naveo je Borovčanin.

"Više bismo pomogli tišinom i duhovnošću"

Borovčanin je istakao i da se način podrške Srbima na Kosovu i Metohiji mora promeniti, ocenjujući da pojedini gestovi iz centralne Srbije mogu da proizvedu više štete nego koristi.

- Nije pomoć da dođe veliki broj ljudi do administrativnog prelaza, potroši gorivo i vrati se nazad. Nije pomoć ni da se ode turistički, da se napravi buka, peva i provocira, pa da se svi vrate. Kao što nije dobro ni da se odavde podiže atmosfera pesmama i izjavama, a da se ne ode dole i ne vidi kako ti ljudi zaista žive. Ja sam bio dole pre nekoliko dana i imao sam priliku da razgovaram sa našim ljudima. Oni su uplašeni. Oni ne žele takvu vrstu pomoći koja će im sutra napraviti još veći problem. Zato mislim da moramo da promenimo način na koji pokazujemo solidarnost - poručio je Borovčanin.

Kao primer drugačijeg vida podrške, on je naveo mogućnost mirnog i dostojanstvenog okupljanja.

- Nekada tišina govori mnogo više od buke. Zamislite da se različite navijačke grupe, koje su inače podeljene između Zvezde i Partizana, okupe zajedno, skinu dresove i obuku obične majice. Zamislite da 100.000 ljudi dođe do administrativnog prelaza, ali bez incidenata, bez provokacija, bez skandiranja, samo da mirno i dostojanstveno pruže podršku našem narodu. Da se pomolimo, da se izgovori Oče naš ispred sveštenog lica i da se potom svi mirno vrate. Takva poruka bi, po mom mišljenju, bila mnogo snažnija. Više bismo pomogli tišinom i duhovnošću nego bukom i demonstriranjem sile - rekao je Borovčanin.

Foto: Kurir Televizija

Pritisak od albanskog društva

Borovčanin je poručio da Srbima na Kosovu i Metohiji nisu potrebne samo emotivne poruke i simbolični gestovi, već konkretna podrška i prisustvo ljudi koji žele da razumeju njihov svakodnevni život.

- Dosta je više toga da se skupljaju pare uz harmoniku, da se daje po 200, 300 ili 500 evra, a da se ne ode lično dole i ne vidi ta golgota, taj strah, ali i istrajnost i hrabrost koju ti ljudi imaju. Kada uđete među svoj narod i pogledate te mlade oči, onda shvatite šta je Kosovo i Metohija i zašto je danas toliko teško biti Srbin na tom prostoru. Tek tada možete da razumete kroz šta ti ljudi prolaze i kakva im je podrška zaista potrebna - rekao je on.

Na pitanje da li neko može da "urazumi" Aljbina Kurtija, Borovčanin je odgovorio da bi pritisak, kako smatra, mogao da dođe i iz samog albanskog društva.

- Mislim da će ga možda sami Albanci urazumiti pre nego što mi budemo mogli. Njihova ekonomska situacija je veoma teška, nema dovoljno fabrika, nema dovoljno investicija, a problemi sa kriminalom i drugim društvenim pojavama su sve izraženiji. Ljudi koji tamo žive, bez obzira na nacionalnost, žele normalan život. Takva politika i takvo delovanje ne mogu dugoročno da donesu dobro ni Albancima koji žive na prostoru Kosova i Metohije. Zato mislim da će se pritisak za promenu pre ili kasnije pojaviti i iznutra - zaključio je Borovčanin.

03:24 "PRETUČEN DO SMRTI, A SVET ĆUTI!" Kojčić i Borovčanin o slučaju Srbina Nenada Raškovića i reakciji međunarodne zajednice Izvor: Kurir televizija

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