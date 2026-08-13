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Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, danas je, u okviru posete jugoistoku Srbije stigao u Ćupriju.

Predsednika su pitali za lekove za srce, a Vučić je rekao da sutra i prekosutra lekovi za srce pojeftinjuju.

- Rekli smo da će biti posle 15. - rekao je Vučić.

Vučić je dobio pitanje za injekcije kolagena koje mnogo koštaju i lekove za zgrušavanje krvi.

- Biće jeftiniji lekovi za zgrušavanje krvi, a za kolagen videćemo šta možemo da uradimo - rekao je predsednik.

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