Politika
SUTRA I PREKOSUTRA POJEFTINJUJU LEKOVI ZA SRCE Vučić u Ćupriji obradovao građane, najavio ključne promene: OBEĆANO ISPUNJENO
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Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, danas je, u okviru posete jugoistoku Srbije stigao u Ćupriju.
Predsednika su pitali za lekove za srce, a Vučić je rekao da sutra i prekosutra lekovi za srce pojeftinjuju.
- Rekli smo da će biti posle 15. - rekao je Vučić.
Vučić je dobio pitanje za injekcije kolagena koje mnogo koštaju i lekove za zgrušavanje krvi.
- Biće jeftiniji lekovi za zgrušavanje krvi, a za kolagen videćemo šta možemo da uradimo - rekao je predsednik.
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