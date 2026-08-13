KFOR SE POVLAČI, SRBI STRAHUJU: Bezbednost na KiM "poboljšana", a Srbe vezuju za drvo i tuku!
Bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji, posebno u sredinama u kojima živi srpsko stanovništvo, poslednjih dana dobija novu dimenziju i otvara ozbiljna pitanja o procenama bezbednosnih prilika na terenu. Brutalno prebijanje Nenada Raškovića, koga su pripadnici tzv. kosovske policije vezali za drvo, pretili porodici i tukli crevom za vodu, moralo bi da bude jasan pokazatelj koliko su Srbi na KiM bezbedni.
Međutim, Kfor je najpre saopštio da je započeo "postepenu integraciju kosovske policije u bezbednosnu arhitekturu Kfora" u manastiru Visoki Dečani, a potom je najavljeno i postepeno smanjivanje stalnog prisustva međunarodnih snaga na glavnom mostu preko Ibra u Kosovskoj Mitrovici, uz veće angažovanje kosovske policije.
Opasan plan
Ovakvi potezi izazvali su više nego opravdanu zabrinutost među srpskim stanovništvom i nametnuli pitanje da li se bezbednosna situacija na severu zaista toliko poboljšala da opravdava smanjivanje prisustva Kfora i oslanjanje na kosovsku policiju koja je, kao što se pokazalo, u najmanju ruku preteća za Srbe. To posebno važi ako se ta procena posmatra u svetlu nedavnih događaja na terenu, među kojima je i brutalno prebijanje Nenada Raškovića, incident koji ozbiljno dovodi u pitanje sliku o poboljšanoj bezbednosti i nameće pitanje na osnovu kojih pokazatelja Kfor procenjuje da je vreme za smanjenje svog prisustva.
Stručnjak za bezbednost Miroslav Bjegović ocenjuje za Kurir da se uloga Kfora na terenu sasvim razlikuje od one koja je definisana Rezolucijom 1244.
- Ulogu Kfora kao međunarodnih mirovnih snaga na KiM propisao Savet bezbednosti UN, u čemu je primarni zadatak očuvanje i sprovođenje bezbednosti i zaštite prvenstveno srpskog naroda od nelegalnih kosovskih institucija, naročito vojnih i policiskih snaga. Nažalost, na terenu je vidljiva druga uloga Kfora koji svojim nečinjenjem i otvorenim svrstavanjem na stranu tzv. kosovske policije neposredno učestvuje u brutalnim napadima na srpsko stanovništvo. Time se šalje jasna poruka da srpski narod treba ugnjetavati i zastrašivati kako bi se ispunio glavni cilj Aljbina Kurtija a to je tiho etničko čišćenje s prostora KiM, a da niko ne bi bio optužen za to nedelo, već bi se kako od prištinske administracije tako i od međunarodne zajednice saopštilo da Srbi sami dobrovoljno napuštaju svoja vekovna ognjišta - upozorava Bjegović.
Ministar za evropske integracije Nemanja Starović upozorio je da je brutalno prebijanje Nenada Raškovića u Zubinom Potoku slika ophođenja pripadnika kosovske policije prema Srbima u poslednjih nekoliko godina i naglasio da je jedini način da se takvi napadi spreče odlučno delovanje i reakcija međunarodne zajednice, koja je do sada izostajala.
Starović kaže da "pripadnici specijalnih, militarizovanih, monoetničkih albanskih jedinica tzv. kosovske policije haraju severom KiM prethodnih pet godina", od kada je Kurti konsolidovao svoju vlast unutar privremenih institucija samouprave.
- Ovo što se pre dva dana desilo, sa takvim premlaćivanjem Nenada Raškovića, jedan je u nizu od više stotina incidenata te vrste, kada govorimo o brutalnom ophođenju, premlaćivanju, vređanju, seksualnom uznemiravanju i svemu ostalom, što je veoma precizno i detaljno dokumentovano, pre svega kroz rad Kancelarije za KiM. Do sada nismo videli odlučniju reakciju od strane EU, iako ovakvi događaji ne bi smeli da se ignorišu. Nezamislivo bi bilo u bilo kojoj evropskoj državi da se bilo koja policija ophodi na takav način. I zato su ove slike toliko upečatljive i toliko potresne, teške telesne povrede koje je pretrpeo Nenad Rašković od strane policije, koja bi bilo gde u Evropi trebalo da obezbeđuje sigurnost za stanovništvo, a ovde predstavlja pretnju po sigurnost - naglasio je Starović.
On naglašava da bi prebijanje Nenada Raškovića i davanje širih ovlašćenja tzv. kosovskoj policiji mogli biti događaji koji pale alarme i aktiviraju još neke tačke iz Rezolucije 1244.
- Poslednji brutalni napad na Raškovića i povlačenje snaga Kfora sa mosta u Mitrovici jasno govori o nedvosmislenim namerama međunarodnih snaga a i sama izjava načelnika Generalštaba Mojsilovića da nikad nije imao teži razgovor sa komadantom Kfora, nam govori da ćemo morati preuzeti stvar u svoje ruke, odnosno u skladu sa Rezolucijom 1244 aktivirati naših 1.000 pripadnika bezbednosti na zaštiti života naših sunarodnika na KiM - smatra Bjegović.
Nepoverenje i strah
Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić rekao je da je ono što se dogodilo Raškoviću slika Srba danas na KiM. On je upozorio da je ono što piše u zvaničnim izveštajima o bezbednosnoj situaciji potpuno drugačije od realnosti na terenu za Srbe.
- Međunarodne misije pominju dobru bezbednosnu situaciju, ali Srbi to plaćaju životima. Srbi bivaju pretučeni, poput Nenada Raškovića. Ono što se desilo Raškoviću je slika Srba na Kosovu i Metohiji danas. Bezbednosna situacija nije takva da bi Kfor mogao da donese odluku o povlačenju sa mosta na Ibru i ispred Visokih Dečana. Mi ćemo to nastaviti da dokazujemo, a odgovornost leži na onima koji donose takve odluke, u smislu posledica tih odluka - poručio je Jevtić za RTS.
Povodom slučajeva napada koje Srbi na KiM ne prijavljuju, Jevtić kaže da to govori o nepoverenju u institucije.
- Srbi na KiM nemaju poverenja u policiju, posebno je to jasno na severu gde Srbi prolaze kroz teror, nasilje i institucionalno nasilje sa ciljem proterivanja Srba sa ovih prostora. Želim da podsetim na izjavu Aljbina Kurtija koju je dao u Briselu kada je pre nekoliko godina izjavio pred novinarima da će Srbi patiti i platiti. Upravo to se sada dešava. Kada smo upozoravali predstavnike međunarodne zajednice na tu izjavu, oni su to drugačije prihvatali. Postoji nepoverenje. Kurti je poznat da kroz svoje delovanje koristi nasilje - upozorio je Jevtić.
Kurir Politika