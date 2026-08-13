Ministar za evropske integracije Nemanja Starović upozorio je da je brutalno prebijanje Nenada Raškovića u Zubinom Potoku slika ophođenja pripadnika kosovske policije prema Srbima u poslednjih nekoliko godina i naglasio da je jedini način da se takvi napadi spreče odlučno delovanje i reakcija međunarodne zajednice, koja je do sada izostajala.

Starović kaže da "pripadnici specijalnih, militarizovanih, monoetničkih albanskih jedinica tzv. kosovske policije haraju severom KiM prethodnih pet godina", od kada je Kurti konsolidovao svoju vlast unutar privremenih institucija samouprave.

- Ovo što se pre dva dana desilo, sa takvim premlaćivanjem Nenada Raškovića, jedan je u nizu od više stotina incidenata te vrste, kada govorimo o brutalnom ophođenju, premlaćivanju, vređanju, seksualnom uznemiravanju i svemu ostalom, što je veoma precizno i detaljno dokumentovano, pre svega kroz rad Kancelarije za KiM. Do sada nismo videli odlučniju reakciju od strane EU, iako ovakvi događaji ne bi smeli da se ignorišu. Nezamislivo bi bilo u bilo kojoj evropskoj državi da se bilo koja policija ophodi na takav način. I zato su ove slike toliko upečatljive i toliko potresne, teške telesne povrede koje je pretrpeo Nenad Rašković od strane policije, koja bi bilo gde u Evropi trebalo da obezbeđuje sigurnost za stanovništvo, a ovde predstavlja pretnju po sigurnost - naglasio je Starović.