S. T. (54) iz Leskovca sumnjiči se da je izvršio krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.
S.T. IZ LESKOVCA
POZIVAO NA UBISTVA PREDSTAVNIKA VLASTI: Ovako je u velikoj akciji UKP UHAPŠEN muškarac koji je pretio najvišim državnim organima (FOTO)
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv terorizma, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu - Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, uhapsili su S. T. (54) iz Leskovca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.
Pozivao na ubistva predstavnika vlasti Foto: MUP RS
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Osumnjičeni je preko naloga na društvenoj mreži delio objave u kojima poziva na lišenje života predstavnike vlasti i najviših državnih organa u Republici Srbiji, MUP-a Srbije i BIA.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće priveden javnom tužiocu.
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