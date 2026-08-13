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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi na jugoistoku Srbije, u posetiti Despotovcu, Jagodini, Rekovcu, Ražnju i Paraćinu, gde mu se obratilamajka malog Aleksandra koji će dobiti novi lek za borbu protiv teške bolesti.

- Što ste zabranili drugim običnim ljudima da dođu da me pitaju. Jedna žena mi je napisala to. Ne znam šta je u pitanju - upitao je Vučić.

- Rekli su mi protokol da je takav da ne primaju ljude - rekla je meštanka.

- Niste napravili nikakav problem. Tu ste, slušam vas - rekao je Vučić.

- Došla sam da vam se poklonim - rekla je ona.

- Što da mi se poklonite - upitao je Vučić.

- Kao majka, da vam se zahvalim, vama je u Kušićima prišao otac Bojane Milenković koja je dobila terapiju, a drugo dete je moj Aleksandar. To je aliklomol. Ja sam zato i došla - rekla je majka kroz suze.

- Ja sam mislio da sam nešto pogrešio. Izvinite, molim vas - rekao je Vučić

- Da nije vas, moj Aleksandar ne bi imao nadu za život. To je teška bolest, koja brzo napreduje - rekla je majka dečaka.

- Kad god bih pitao ljude koju su dolazili za lekove za retke bolesti, to su velike pare, kad sam čuo da će da spase bar jednog čoveka, rekao sam nema problema, daj 100 miliona evra ako treba.

1/16 Vidi galeriju Predsednik u obilasku pruge Foto: Petar Aleksić

- Mnogo vam hvala. Dali ste Aci novu nadu, da vam se zahvalim - rekao je rođeni brat.

- Pozovi mi odmah Sanju iz RFZO da vidim kada će da dobije lek - rekao je Vučić.

- Da te zamolim Sanja da se lek za dete u Lušićima i ovo u Paraćinu da se ubrza. Nemojte da me maltretirate sa tim procedurama. Kada će dobiti lek? Za 7 i 10 dana dobićete lek - rekao je Vučić majci dečaka.

- Za našu porodicu, vi ste Bog - rekla je majka dečaka.